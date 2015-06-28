فرماندار آبادان تسلیم فشارهای فراقانونی نشود

جواد سعدون‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌عنوان خدمتگذار و نماینده مردم شهرستان آبادان ضمن تقدیر از زحمات فرماندار آبادان از وی درخواست دارم که فقط در برابر اجرای قانون تمکین کند و تسلیم فشارهای سیاسی و فراقانونی نشود.

وی افزود: آبادان شهرستانی است که در زمینه‌های گوناگون رفاهی، نامطلوب بودن مبلمان شهری و به هدر رفتن بسیاری از هزینه‌های شهری به دلیل سیاسی‌کاری و ضعف مدیریت که در بسیاری از بخش‌های این شهر حاکم بوده، دارای مشکلاتی است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در آبادان با وجود پدیده‌های ویژه‌ای مانند شوری بسیار بالای آب شرب و کشاورزی و بالا بودن نرخ بیکاری در این شهرستان و به دنبال آن آسیب‌های فراوانی که در این شهرستان چهره خودش را آشکار کرده است، برخی افراد به‌جای پرداختن به مقوله‌های اصلی و رفاه مردم، درصدد برهم زدن آرامش شهر و امنیت ستودنی آن هستند.

سعدون زاده تصریح کرد: این افراد برای رسیدن به آرزوهای سیاسی خود از نردبان تنش‌آفرینی و برهم زدن اوضاع بالا می‌روند که قطعا به فرماندار آبادان یادآور می‌شوم فقط مجری قانون و دستورالعمل‌هایی باشد که به‌حکم قانون باید بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی شهر و همچنین شهردار آبادان و سایر مسئولان حاکم باشد. ما به‌عنوان مدعیان صیانت از حقوق مردم این را به‌عنوان یک مطالبه اصلی و غیرقابل اغماض از فرماندار آبادان می‌خواهیم.

موضوع استعفای شهردار درون شورایی است

وی یادآور شد: موضوع استعفای شهردار آبادان و موضع‌گیری اعضای موافق و مخالف وی در شورای اسلامی این شهر، موضوعی درون شورایی و درون گفتمانی است که تحت هیچ عنوان با کانون‌های سیاسی شهر، کانون‌های فراقانونی و همچنین گروه‌های فشاری که همیشه دوست دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، مرتبط نمی‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این یک جدال دوستانه و برادرانه و همچنین مبتنی بر دغدغه‌های انقلابی و احساس وظیفه به‌منظور صیانت از حقوق مردم است به همین دلیل چنانچه شورای اسلامی شهر آبادان یا هیئت‌رئیسه آن شورا، موضع‌گیری یا دیدگاه‌هایی را در اجرای روند استعفا از خود نشان داد به‌طور حتم بر اساس احساس مسئولیتی که به‌حکم قانون و آئین‌نامه‌های داخلی شورا بر دوش آنها قرار دارد، عمل کردند.

سعدون ‌زاده با تأکید بر اینکه دخالت افراد سیاسی ساخته و پرداخته ذهن برخی افراد فرصت‌طلب بوده است، عنوان کرد: دخالت افراد سیاسی‌کار یا افرادی که به خاطر تعلقات ویژه خود به برخی از افراد قصد داشتند چهره تخصصی و کارشناسانه شورا را به چالش بکشانند و همچنین با نسبت‌های ناروا به برخی از اعضای شورا درصدد ایجاد یک جو نامطلوب و بدبینانه در سطح شهر بودند از نظر ما کاملاً مردود است؛ حتی بسیاری از افرادی که این موضوع را واقع‌بینانه دنبال می‌کنند می‌دانند این شایعه‌پراکنی‌ها و تنش‌آفرینی‌ها به دور از واقعیت است.

شهرداری یک میدان سیاسی شده بود

وی با بیان اینکه شهرداری آبادان یک سازمان خدماتی است، اضافه کرد: بر اساس مدیریتی که در شهرداری آبادان اعمال می‌شود، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که این سازمان را تبدیل به یک میدان سیاسی کرده که متأسفانه از رسالت و از وظایف اصلی خویش فاصله زیادی گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ما بین دو حق اجتماعی و فردی یک تمایز جوهری قائل شویم قطعا آنچه که باید در سازمان شهرداری اعمال شود، می‌بایست مبتنی بر حقوق مردم و صیانت از رفاه و کرامت و حقوق شهروندی مردم آبادان باشد.

سعدون زاده، نماینده شدن و کار سیاسی برای افراد را حقی اجتماعی عنوان کرد و گفت: این موضوع به فرد مربوط است و در واقع محور آن فرد و شخص است اما صیانت از حقوق مردم و مُر قانون در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های رفاهی و خدماتی شهر یک حق اجتماعی است که به تک‌تک آحاد مردم آبادان مرتبط می‌گردد.

وی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر آبادان به‌عنوان مدعی و ناظر مدیریت شهری، از خود دغدغه‌های قابل‌ستایش و به گمان یک مدیریت جهادی و انقلابی را نشان داد و بر حفظ و صیانت حقوق مردم پافشاری کرد که اگر مدیریت شهرداری قصد داشته باشد ریل خود را تغییر دهد و وارد فاز سیاسی شود، قبل از آن باید حساب‌های مالی خویش را با مردم و با پاسداران حقوق مردم که اعضای شورا باشند باید در یک فضای کاملا تخصصی و کارشناسانه بررسی و شفاف کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: رسیدگی به بودجه‌های میلیاردی و بسیار کلان شهرداری آبادان و زیر ذره‌بین قرار دادن حساب و کتاب‌ها به‌منظور جلوگیری از تضعیف بیت‌المال و حقوق مردم، احتیاج به زمانی معادل هفته‌ها یا شاید ماه‌ها حسابرسی دارد که دوستان ما مبتنی بر یک نگرش کارشناسانه به دنبال اعمال این نوع صیانت و رسیدگی بودند.

اتفاقات روزهای اخیر به کانون‌های قدرت مرتبط نیست

سعدون ‌زاده با اشاره به موضوع عدم پذیرش استعفای شهردار آبادان در شورای شهر تأکید کرد: آنچه در روزهای گذشته رخ داد یک موضوع کارشناسانه و مبتنی بر دغدغه‌های مدیریت جهادی در شورای اسلامی شهر آبادان بود که در حال حاضر به قوه قضائیه، قوه مقننه و به هیچ کانونی از کانون‌های قدرت مرتبط نیست.

وی با بیان اینکه منتخبان و فرزندان مردم در یک جدال درون گفتمانی و درون‌سازمانی قصد داشتند حافظ و نگهبان حقوق مردم باشند، افزود: متأسفانه افرادی که به دنبال صید ماهی از آب گل‌آلود بودند، سعی کردند که این روابط را تیره کنند تا بتوانند به اهداف غیراخلاقی خود برسند.

نماینده مردم آبادان در همین خصوص تصریح کرد: خطاب به مراکز انتظامی آبادان می‌گویم و از حافظان امنیت می‌خواهم که این افراد را مورد شناسایی قرار بدهند و با تذکرهای لازم اولا بخواهند که مُر قانون اجرا شود و ثانیا افرادی که به دنبال ایجاد تنش و بحران در برهم زدن آرامش مردم در جامعه هستند موردتوجه آنها قرار بگیرند و تذکرات لازم و به‌موقع به آنها داده شود.

فرماندار مانع تحریف اسناد شود

سعدون ‌زاده اضافه کرد: از فرماندار آبادان می‌خواهم مجری قانون باشد و تمام اسنادی که در این زمینه شکل‌گرفته است، مبادا مورد دسترسی، تحریف و دست‌کاری قرار بگیرد تا حقوق مردم و شفافیت یک اقدام قانونی زیر سؤال نرود. به این امید که بتوان با تنظیم روابط و ایجاد همدلی و هم‌زبانی همه با هم خادمانی شایسته برای مردم آبادان باشیم.