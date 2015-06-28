محمد مهدی احمدی در خلال بازدید از مجتمع فرهنگی هنری شهرستان میامی، درگفتگو با خبرنگار مهر، وظیفه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نظارت و حمایت از جریانات فرهنگی، هنری و مذهبی دانست و افزود: در این راستا تفویض کردن امور به بخش خصوصی یکی از مواردی که وزارت ارشاد در اولویت دارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه وزارت ارشاد به ظرفیتها بسیار جامع است تصریح کرد: باید همه ظرفیتها را با تدبیر مدیریت کنیم و به همین منظور حمایت از کانونهای فرهنگی هنری مساجد، انجمن های فرهنگی هنری، مفاخر، تولیدکنندگان آثار فاخر فرهنگی هنری و نویسندگان را در دستور کار قرار داده است.

اعزام گروه های هنری و فرهنگی به خارج از کشور

مدیرکل امور استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصالت دادن به ظرفیت های فرهنگی هنری در استانها را یکی از اولویت های اصلی این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی درحوزه های مختلف قرآنی، فرهنگی و هنری در استانها داریم و باید این استعدادها را شناسایی و از این ظرفیت استفاده لازم را داشته باشیم.

احمدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارتخانه برای این امر اعزام گروه های هنری و فرهنگی از استان ها برای اولین بار به خارج از کشور برای جشنواره ها و هفته های فرهنگی و هنری است که تاکنون ۱۲ استان در این برنامه ها شرکت کردند و سایر استانها نیز در حال برنامه ریزی هستند.

وی همچنین به فرمایشات امام راحل (ره) و دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ اشاره کرد و اذعان داشت: برنامه های وزارت ارشاد به حوزه فرهنگ و هنر بر مبنای ایم دغدغه های انجام می شود و ملاک فعالیت های وزارتخانه در حوزه قرآنی، فرهنگی و هنری بر اساس دیدگاه های معظم له است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های ویژه ای برای تحقق شعار سال دارد

این مقام مسئول در حوزه فرهنگ کشور، همچنین با اشاره به شعار سالجاری مبنی بر دولت و ملت همدلی و همزبانی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه و برنامه های ویژه ای برای تحقق این امر دارد و با توجه به استعداد مردم سعی بر مشارکت عمومی دربرنامه ها را دارد.

احمدی همچنین به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان و پیشکسوتان اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی برای بیمه هنرمندان، راه اندازی موسسه ای برای حمایت از پیشکسوتان فرهنگی و هنری و تفویض کردن فعالیت ها و برنامه ها به این انجمن ها نشان ازحمایت و اهمیت دادن به هنرمندان ومشارکت مردم است.

وی همچنین هنر را یک ارزش دانست و تاکید کرد: امروز زبان هنر از زبان خطابه تاثیر بیشتری دارد و هنرمندان می توانندبا یک برنامه ریزی منطقی بسیاری از خوبی ها و ارزشها را به جامعه منتقل کنند.

احمدی در خاتمه یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتماد سازی خوبی را در فضای فرهنگی و هنری ایجاد کرده است و با این امر می توان پشتوانه خوبی به نام اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در عرصه های مختلف داشته باشیم.