به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته اواخر خردادماه در قم برگزار شد و طی آن کادر فنی تیم ملی اسامی ۱۰ کاراته‌کا را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا اعلام کرد. این رقابتها درحالی برگزار شد که سه کاراته‌کا در اعتراض به نحوه برگزاری رقابتهای انتخابی اردوی تیم ملی را ترک کرده بودند.

موسی گنج‌زاده، سعید فرخی و کیوان بابان سه کاراته کایی بودند که در اعتراض به نوع برخورد کادر نی و معافیت برخی کاراته‌کاها از حضور در رقابتهای انتخابی، اردوی تیم ملی را ترک کردند. این سه کاراته‌کا هفته گذشته و از طریق فدراسیون کاراته پیگیر اعتراض خود بوده و در جلسات متعدد با مسئولان فدراسیون و کادر فنی مجوز حضور دوباره در اردوها را کسب کردند.

غلامرضا دباغیان در این خصوص به مهر گفت: هدف‌مان انتخاب بهترین‌ها در ترکیب اصلی تیم ملی است و در این قضیه هم با هیچ کاراته‌کایی مشکلی ندارم. به همین دلیل با نظر فدراسیون این سه کاراته‌کا به اردو بازگشته و قرار است در رقابتهای انتخابی شرکت کنند.

وی در ادامه افزود: نفراتی که پیش از این در مسابقات انتخابی شرکت کرده بودند، در این رقابت انتخابی حضور نخواهند داشت. برای آنکه شرایط برای همه یکسان باشد این نفرات وارد اردو شده و از امروز تمرین می‌کنند تا روز چهارشنبه در مسابقات انتخابی حاضر شوند.

سرمربی تیم ملی کاراته در پایان گفت: هماهنگی جهت اعزام داور از تهران با فدراسیون صورت گرفته است. اینکه چه کسانی در این مسابقات شرکت می‌کنند و یا نحوه برگزاری مسابقات چگونه است، تا روز سه‌شنبه اعلام می‌شود تا هیچ شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌شود. ژاپن شهریورماه میزبان این مسابقات خواهد بود.