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۷ تیر ۱۳۹۴، ۹:۵۷

رقابتهای قهرمانی جوانان اروپا - ترکیه؛

پایان روز نخست با دو طلا برای فرنگی‌کاران آذربایجان

پایان روز نخست با دو طلا برای فرنگی‌کاران آذربایجان

روز نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی اروپا با کسب دو مدال طلا برای آذربایجانی‌ها در چهار وزن نخست همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی اروپا طی روزهای ۶ و ۷ تیرماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود که رده‌بندی چهار وزن نخست این رقابتها به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: ۱- نوفال آبایف (آذربایجان) ۲- الکسی خینژیگالیف (روسیه) ۳- ندیالکو پتروف (بلغارستان) و نوگزار تسورتسومیا (گرجستان)
۶۰ کیلوگرم: ۱- مورات فیرات (ترکیه) ۲- پرویز نصیب اف (اوکراین) ۳- لوان کاوجارادزه (گرجستان) و اصلان ویسایتوف (روسیه)
۷۴ کیلوگرم: ۱- هانس واگنر (آلمان) ۲- فورکان بایراک (ترکیه) ۳- گلا بولکوادزه (گرجستان) و زولتان لیوای (مجارستان)
۹۶ کیلوگرم: ۱- اورخان نورایف (آذربایجان) ۲- یوگنی گنچیف (بلغارستان) ۳- زولت توروک  (مجارستان) و نیکولاز کاخلاشویلی (گرجستان)

کد مطلب 2788920

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