به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی اروپا طی روزهای ۶ و ۷ تیرماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود که رده‌بندی چهار وزن نخست این رقابتها به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: ۱- نوفال آبایف (آذربایجان) ۲- الکسی خینژیگالیف (روسیه) ۳- ندیالکو پتروف (بلغارستان) و نوگزار تسورتسومیا (گرجستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- مورات فیرات (ترکیه) ۲- پرویز نصیب اف (اوکراین) ۳- لوان کاوجارادزه (گرجستان) و اصلان ویسایتوف (روسیه)

۷۴ کیلوگرم: ۱- هانس واگنر (آلمان) ۲- فورکان بایراک (ترکیه) ۳- گلا بولکوادزه (گرجستان) و زولتان لیوای (مجارستان)

۹۶ کیلوگرم: ۱- اورخان نورایف (آذربایجان) ۲- یوگنی گنچیف (بلغارستان) ۳- زولت توروک (مجارستان) و نیکولاز کاخلاشویلی (گرجستان)