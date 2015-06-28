به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در شهر تفلیس آذربایجان برگزار میشود که ترکیب تیم ایران برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:
۵۸ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۶۳ کیلوگرم: محمدرضا رستمی
۶۹ کیلوگرم: عزیزاله علیزاده
۷۶ کیلوگرم: ابوذر رئیسی
۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده
سرمربی: علی اشکانی
مربی: مرتضی پاپی نیا
داور: بهروز رضا پور
سرپرست: سید موسی طباطبایی
همچنین برنامه این رقابتها به شرح زیر اعلام شد:
سه شنبه ۹ تیرماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم
چهارشنبه ۱۰ تیرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم
پنج شنبه ۱۱ تیرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم
اختلاف ساعت ایران با گرجستان ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت گرجستان ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.
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