به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در شهر تفلیس آذربایجان برگزار می‌شود که ترکیب تیم ایران برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:

۵۸ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۶۳ کیلوگرم: محمدرضا رستمی

۶۹ کیلوگرم: عزیزاله علیزاده

۷۶ کیلوگرم: ابوذر رئیسی

۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده

سرمربی: علی اشکانی

مربی: مرتضی پاپی نیا

داور: بهروز رضا پور

سرپرست: سید موسی طباطبایی

همچنین برنامه این رقابتها به شرح زیر اعلام شد:

سه شنبه ۹ تیرماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم

چهارشنبه ۱۰ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم

پنج شنبه ۱۱ تیرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم

اختلاف ساعت ایران با گرجستان ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت گرجستان ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.