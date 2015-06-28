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۷ تیر ۱۳۹۴، ۹:۲۸

رقابتهای بین‌المللی کشتی گرجستان؛

فرنگی‌کاران منتخب نوجوان به تفلیس می‌روند/ اعلام برنامه مسابقات

فرنگی‌کاران منتخب نوجوان به تفلیس می‌روند/ اعلام برنامه مسابقات

تیم منتخب کشتی فرنگی نوجوانان برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی گرجستان فردا دوشنبه عازم این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در شهر تفلیس آذربایجان برگزار می‌شود که ترکیب تیم ایران برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:

۵۸ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۶۳ کیلوگرم: محمدرضا رستمی
۶۹ کیلوگرم: عزیزاله علیزاده
۷۶ کیلوگرم: ابوذر رئیسی
۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده
سرمربی: علی اشکانی
مربی: مرتضی پاپی نیا
داور: بهروز رضا پور
سرپرست: سید موسی طباطبایی

همچنین برنامه این رقابتها به شرح زیر اعلام شد:

سه شنبه ۹ تیرماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم

چهارشنبه ۱۰ تیرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۲- ۵۰- ۵۸- ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰: وزن کشی اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم

پنج شنبه ۱۱ تیرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۴۶- ۵۴- ۶۳- ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم

اختلاف ساعت ایران با گرجستان ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت گرجستان ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.

کد مطلب 2788930

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