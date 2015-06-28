ممنوعیت فروش سیگار در کیوسک های مطبوعاتی/ ۸۴ کیوسک پلمب شدند

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخورد با دکه داران متخلف متوقف نشده است، گفت: تاکنون ۸۴ دکه مطبوعاتی متخلف که به تذکرات شهرداری بی توجهی کرده و اقدام به فروش سیگار می کردند را پلمب کرده ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری برای پلمب کردن دکه های متخلف نیاز به حکم قضائی دارد، افزود: شرکت ساماندهی امکان پلمب مغازه های متخلف را هم دارد چه برسد به دکه های مطبوعاتی که متعلق به شهرداری است.

به گفته قدیمی، نظارت برای عدم فروش سیگار در دکه های مطبوعاتی در سطح شهر همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که چندی پیش حسین فکری عضو هیئت مدیره اتحادیه روزنامه فروشان اعلام کرده بود: پلمب کیوسک‌های مطبوعاتی در اختیار شهرداری تهران نیست. در قانون یا نظام صنفی یک واحد متخلف را می‌تواند پلمب کند و یا با حکم قضایی این امکان فراهم می‌شود. شهرداری بر اساس کدام حکم قضایی کیوسک‌های مطبوعاتی رو پلمب می‌کند؟

همچنین رضا قهرمانی معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران هم در آخرین نشست خبری خود در رابطه با دکه های مطبوعاتی متخلف گفت: در این زمینه ما برخی برخوردهای قهری مانند پلمب کردن دکه‌ها را داشته‌ایم، اما قوه قضاییه رای به بازگشایی آنها داده و بعضا عوامل ما محکوم شدند.

وی درخصوص بحث ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه‌فروشی گفت: ۱۲۰۰ دکه در شهر تهران داریم که پنجره فروش محصولات فرهنگی و مطبوعاتی هستند و عرضه و فروش مواد دخانی در آنها ممنوع و غیرقانونی است. البته صنف جراید کمی با این موضوع مخالفت کرده، اما شهرداری در مرحله اول برنامه‌های آموزشی را برای این ۱۲۰۰ مرکز قرار داد.

معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران افزود: اما از آنجایی که ۵۰ درصد درآمد این دکه‌ها از فروش مواد دخانی است، در زمینه اجرای این قانون مقاومت می‌کنند و ما در مرحله اول گفتیم که این دکه‌ها باید سیگار را از دید عموم خارج کنند که این اقدام انجام شد.

قهرمانی ضمن گلایه از برخی احکام قوه قضاییه در این زمینه گفت: ناچار شدیم از برخی از این دکه‌ها که عرضه سیگار را انجام می‌دهند به مراکز قانونی شکایت کنیم، اما در جلب حمایت حوزه قضایی موفق نبودیم.

وی با بیان اینکه در زمینه ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه‌فروشی قوه قضاییه باید به شهرداری تهران کمک کند، گفت: ما برخی برخوردهای قهری را مانند پلمب کردن داشته‌ایم، اما قوه قضاییه رای به بازگشایی آنها داده و بعضا عوامل ما محکوم شدند. چاره این است که وزارت بهداشت، شهرداری، قوه قضاییه و رسانه‌ها با هم تفاهم کرده و این کار را سامان دهند.