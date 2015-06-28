سارقان مسلح در زاهدان به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا استان، سرهنگ غلامرضا جعفری در این باره اظهار داشت: در راستای ارتقا امنيت اجتماعی و کسب خبری مبنی بر تردد سارقان مسلح در سطح شهر و در پی اجرای گشت زنی های هدفمند، واحد گشتی کلانتری ۱۷ به يک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که وسط خيابان پارک بود، مشکوک شدند.

وی افزود: سرنشينان با ديدن ماموران قصد متواری شدن از محل را داشتند که با هوشياری و سرعت عمل، خودرو متوقف و متهمان دستگیر شدند.

سرهنگ جعفری بیان کرد: متهمان که همه چيز را از دست رفته می ديدند، براي رهائی از دست قانون مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال را به ماموران پيشنهاد کردند که با دست رد پليس های وظيفه شناس روبرو شدند و رشوه به پیوست پرونده برای بررسی و تحقيقات بيشتر به پليس آگاهی استان ارجاع داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: سه نفر متهم دستگير شده به سرقت يک دستگاه خودروی تويوتا دو کابين اعتراف کردند و در بازرسی از خودروی توقيفی نیز يک قبضه سلاح کمری کشف شد.