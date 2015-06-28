نشاط اجتماعی لازمه نهادینه کردن سلامت در جامعه است

شعبان سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای عملکرد بهتر در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر سه کمیته­ عرضه و تقاضا، درمان و پیشگیری تشکیل شده است که این مهم توسط دستگاه­های مرتبط اجرا و نظارت می­شوند.

وی ضمن اشاره به وضعیت معتادان بهبود یافته در شهرستان قروه افزود: معتاد بیمار است و باید برای بیمار، درمانی مناسب ارایه داد. باید دانست وابستگی به مواد مخدر روح و روان انسان را درگیر کرده و او را به ورطه نابودی می­کشاند لذا باید به تمامی افرادی که به این مواد روی می­آورند توجه ویژه کرد. ذهنیت و دید افراد نسبت به معتاد باید تغییر یافته و یک رویه­ مثبت را در این زمینه ایجاد کرد.

وی گفت: با مسایل اجتماعی نباید برخورد سیاسی کرد. با یک مطالعه­ علمی و دقیق به فکر مبارزه­ای مثبت باشیم و رویکردی مناسب ایجاد کنیم. حضور سازمانهای مردم نهاد در این مقوله بسیار تأثیرگذار و حیاتی است لذا حمایت این سازمانها در رأس کارهای دولتی قرار گیرد.

سپهر با بیان اینکه با راهکاری مناسب برای بهبود یافتگان و تغییر رویه­ قبل می­توان به نتایج ارزشمندی رسید، تصریح کرد: توجه و نظارت بر وضع نجات یافتگان امری است مهم و ضروری چرا که ممکن است با یک انرژی منفی دوباره به سمت مواد کشیده شوند. برای پردازش روشهای رایج کنونی باید ایده و خلاقیت لازم به کار برده شوند تا به نتایج مثبت رسید.

وی با بیان اینکه افسردگی یکی از علل گرایش افراد به اعتیاد است، گفت: اعتیاد جایی می­رود که افسردگی باشد لذا باید نشاط و شور و شوق را در بین مردم ایجاد کرده و تفریح سالم و درستی را در جامعه ایجاد کنیم چرا که وقتی چیزی گرفته می­شود باید جایگزینی هم داشته باشد. برقراری روحیه نشاط برانگیر در جامعه و میان اجتماع یک ضرورت مهم و اساسی است.

فرماندار قروه بیان کرد: تزریق انرژی به جامعه به ویژه جوانان اثربخشی مثبتی را به همراه خواهد داشت چرا که جوانان امروزی با پدران و مادرانشان فاصله داشته و ایده­ها و نظرهایشان متفاوت است و برآورده کردن نیاز آنان به عنوان یکی از اقشار آسیب­پذیر جامعه باید جزو اهم وظایف ارگانهای مسئول قرار گیرد.

سپهر ریختن اضطراب و از بین بردن یکنواختی در میان جوانان را مهم دانست و عنوان کرد: به یک مدیریت صحیح در خصوص جلوگیری از آسیب­ها نیاز داریم. باید ابتدا نقاط آسیب­پذیر رفع شوند بعد به دیگر مسایل پرداخته شود و این مهم از جمله ارکان اصولی بحث پیشگیری است لذا با خفظ ارزشهای رایج جامعه به خواسته­های مردم پاسخ و منافع کلان جامعه را با رعایت مرز اعتدال در رأس امور قرار داده و طریق هدایت را پیش بگیریم.

وی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم جامعه­ای که نشاط ندارد جامعه­ی سالم نیست و بسته نگهداشتن جامعه خفقان­آور است و خفقان یک بیماری زیرپوستی است که ضرر و زیان آن چندین برابر می­باشد.