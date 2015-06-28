نخستين شورای ویرایش «ترجمه قرآن کریم به زبان ارمنی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ویرایش ترجمه قرآن کریم به زبان ارمنی در دستور کار رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان قرار گرفته است و در پي آن اولین جلسه سیاستگذاری شوراي ويرايش برگزار شد.

در این جلسه مجيد مشکی، رايزن فرهنگي كشورمان در ارمنستان، ضمن تقدیر از تلاش کسانی که در ترجمه و نشر قرآن به زبان ارمنی نقشی ایفا كرده‌اند، درباره لزوم تصحیح و ویرایش مجدد این متن مقدس توضیحاتی را بیان كرد.

وي سرمایه‌گذاری بر روی این ترجمه، مراجعه مکرر براي استفاده از قرآن به زبان ارمنی و لزوم اصلاح اشتباهات متن قبلی را از جمله مهم‌ترین دلایل رایزنی فرهنگي ايران برای پیشنهاد اصلاح این ترجمه عنوان كرد و با اشاره به این نکته که این کار فاخر به دلیل پاره‌ای از اشکالات موجود، هم‌اکنون غیرقابل استفاده شده است، بر ضرورت تسریع ویرایش و چاپ مجدد قرآن با ترجمه ارمنی تأکید كرد.

در ادامه ديگر اعضاي جلسه نیز با بیان نقطه نظرات خود درباره چگونگی شروع کار به تبادل نظر پرداختند.

در پایان مقرر شد تا علاوه بر حفظ اصل متن ترجمه شده و اصلاح اشتباهات تایپی یا ترجمه‌ای فاحش، چنانچه در متن نکته‌ای وجود داشت که دریافت و درک خواننده را نسبت به قرآن کریم، به خطا می‌برد نسبت به تصحیح آن اقدام شود.

همچنين اين اعضا به اين جمع‌بندي رسيدند كه در مواردی که متن، صحیح ترجمه شده است؛ ولی خواننده ارمنی‌زبان نیازمند توضیح بیش‌تر است، با پاورقی نسبت به این توضیح اقدام شود. همچنين متن فارسی برای مطابقت، متن ترجمه آیت‌الله مکارم‌شیرازی قرار داده شود و در صورت نیاز از سایر ترجمه‌ها نیز استفاده شود.