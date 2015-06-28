دومین همایش ملی «بانوی فضیلت، حامی رسالت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه سادات موسوی دبیر کمیته بانوان نمایشگاه قرآن کریم با اعلام این خبر گفت: دومین همایش ملی «بانوی فضیلت، حامی رسالت» همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن با هدف شناخت بهتر شخصیت والای حضرت خدیجه(س) و معرفی ایشان به عنوان الگوی بانوان جامعه اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که این مراسم سابقه طولانی دارد و در سال های گذشته با عنوان یادبود برگزار می شد افزود: این بانوی بزرگ، حق زیادی به گردن همه دارد، زندگی ایشان سراسر الگو برای بانوان ماست، اما با کمال تاسف جامعه ما کمتر با این بانوی بزرگ آشنایی دارد. با اینکه خیلی بدهکار ایشان هستیم و وجوه مختلفی در زندگی این بانوی مکرم وجود دارد که می تواند الگوی زنان دینی جامعه ما باشد اما شاهدیم که کمتر به این وجوه پرداخته شده است.

موسوی همچنین به تکریم و تقدیر از افرادی که فعالیت هایی درباره حضرت خدیجه (س) انجام داده اند در این همایش اشاره کرد و گفت: سال گذشته و در ایام وفات حضرت خدیجه (س) و سخنرانی هایی درباره حضرت خدیجه (س) برگزار شد و مقاله هایی نیز ارائه شد. این مسئله زمینه ساز شد که امسال هم مسئولان نمایشگاه مقدمات برگزاری این همایش را فراهم کنند.

دبیر کمیته بانوان با بیان اینکه در این همایش از ۶ نفر از افرادی که به نام حضرت خدیجه کبری خدمتی را برای خلق خدا انجام داده اند تکریم می شوند، گفت: در اغلب موارد، زمانی که روز وفات این بانو می رسد از افرادی که هم نام این بانو هستند سراغ گرفته می شود و از آنها قدردانی می شود؛ البته که این اقدام مناسب و مثبتی است که دختر، بانو و همسری نامش خدیجه باشد اما مهمتر از «نام»، » مرام» است که باید به آن توجه شود. مرام حضرت خدیجه چه بوده است؛ چه اشخاصی این مرام را پی گیری می کنند و الگو قرار می دهند.

موسوی درباره فرایند شناسایی افراد برای تکریم در همایش گفت: در طول سال این فرایند پیگیری می شود؛ به عنوان مثال فردی که درمانگاهی به نام حضرت خدیجه (س) ساخته و خدمت به خلق می کند و یا مرکز خدماتی، فرهنگی و آموزشی به نام حضرت خدیجه راه اندازی کرده شناسایی و از آنها قدردانی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم مرام حضرت خدیجه کبری را احیا کنیم و بتوانیم سال های آینده کنگره ای به نام این بی بی بزرگوار برپا کنیم.

موسوی تصریح کرد: بی بی خدیجه از لحاظ وجاهت مورد قبول تمامی فرق اسلامی است و همه فرقه های مسلمانان درباره حضرت خدیجه توافق و وفاق دارند، این مقبولیت همگانی در جامعه اسلامی است و حتی بین افرادی که تاریخ اسلام را قبول ندارند.

وی از ارائه طرحی برای برپایی کنگره از سوی علمای قم خبر داد و گفت: امیدواریم با ارائه و تایید این طرح زمینه برپایی کنگره با همکاری حوزه های علمیه، مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای سال آینده مهیا و برقرار شود.

وی مرام حضرت خدیجه را شاخص اصلی برگزاری این همایش دانست و گفت: فداکاری، مجاهدت، ایستادگی پای عقیده و رسالت، بخشش تمامی دارایی هایش برای اسلام از جمله ویژگی های این شخصیت جهان اسلام است بنابراین قبله اصلی همایش، خود حضرت خدیجه هستند.

دبیر کمیته بانوان افزود:کسانی که در این ویژگی ها سرآمد باشند و در این زمینه ها خدمات قابل توجهی را ارائه کرده باشند در تهران و تمامی شهرستان ها شناسایی می شوند. به عنوان مثال فعالیت هایی مانند ساخت مرکز تخصصی قلب و عروق حضرت خدیجه، درمانگاه حضرت خدیجه، دبیرستان حضرت خدیجه و ...از جمله این مواردند. این خدمات در حوزه های مختلف درمانی، پژوهشی، خیریه، آموزشی هستند که به نام ایشان فعالیت می کنند.

وی از ارتقای سطح کیفی همایش امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: شناسایی ها برای همایش امسال گسترده تر شده و افرادی که انتخاب شده اند دارای ویژگی های خاص تری نسبت به سال گذشته اند. همچنین برای شناسایی افراد از انجمن های تخصصی پراکنده در سراسر کشور بهره می بریم که از جمله اینها انجمن های بانوانی قرآنی اند که در استان ها و شهرستان ها فعال اند. از این طریق به دورافتاده ترین نقاط کشور دسترسی داشتیم.