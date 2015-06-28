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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

تخم گذاری «درنا» در باغ پرندگان لویزان

تخم گذاری «درنا» در باغ پرندگان لویزان

مدیر پروژه باغ پرندگان لویزان از تخم گذاری درنای تاج خاکستری آفریقایی در باغ پرندگان خبر داد و گفت: این اتفاق در نوع خود کم سابقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلامت جوادی افزود: زیستگاه اصلی درنای تاج خاکستری در افریقای جنوبی است و به ندرت در اسارت تخم گذاری می کند و این اتفاق نادر تاکنون در ایران رخ نداده است.

وی با بیان اینکه شرایط مناسب برای تخم گذاری این درنای کمیاب در باغ پرندگان ایجاد شده است، گفت: با توجه به شرایط استوایی مورد نیاز این درنا، اکونومیست محیط سرپوشیده باغ پرندگان در قسمت گرمسیری شرایط مناسب برای تخم گذاری این پرنده را فراهم نمود.

جوادی در ادامه افزود: هم اکنون ۲۵۰۰ پرنده در ۱۶۳ گونه در فاز یک باغ پرندگان وجود دارد که ۷۲ گونه کمیاب در قسمت گرمسیری متناسب با شرایط آب و هوایی استوایی زندگی می کنند.

مدیر پروژه باغ پرندگان لویزان با اشاره به احداث یکی از بزرگترین کلینیک های دامپزشکی ایران در این باغ ۱۷ هکتاری افزود: بزرگترین و پیشرفته ترین کلینیک دامپزشکی ایران در مساحتی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع زیر بنا در ۲ طبقه شامل قرنطینه، آزمایشگاه، جراحی، رادیولوژی و... در دست اقدام است و در سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از افزایش قفس در فاز یک باغ پرندگان لویزان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۵ قفس چوبی و فلزی در باغ پرندگان وجود دارد و ۲۸ قفس نیز در دست احداث قرار دارد.

جوادی افزود: این باغ دارای ۸ برکه بوده و تمامی برکه ها دارای دستگاه های گندزدایی و تصفیه آب و متناسب با استانداردهای زیست محیطی است .

مدیر پروژه باغ پرندگان لویزان خاطر نشان کرد: پروژه باغ پرندگان لویزان در ۲ فاز که فاز نخست آن در فضایی به مساحت ۱۷ هکتار در سال ۹۲ افتتاح شد و فاز دوم نیز در مساحتی بالغ بر ۵.۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در حال انجام است.

کد مطلب 2789000
حبیب احسنی پور

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