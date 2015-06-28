تخم گذاری «درنا» در باغ پرندگان لویزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سلامت جوادی افزود: زیستگاه اصلی درنای تاج خاکستری در افریقای جنوبی است و به ندرت در اسارت تخم گذاری می کند و این اتفاق نادر تاکنون در ایران رخ نداده است.

وی با بیان اینکه شرایط مناسب برای تخم گذاری این درنای کمیاب در باغ پرندگان ایجاد شده است، گفت: با توجه به شرایط استوایی مورد نیاز این درنا، اکونومیست محیط سرپوشیده باغ پرندگان در قسمت گرمسیری شرایط مناسب برای تخم گذاری این پرنده را فراهم نمود.

جوادی در ادامه افزود: هم اکنون ۲۵۰۰ پرنده در ۱۶۳ گونه در فاز یک باغ پرندگان وجود دارد که ۷۲ گونه کمیاب در قسمت گرمسیری متناسب با شرایط آب و هوایی استوایی زندگی می کنند.

مدیر پروژه باغ پرندگان لویزان با اشاره به احداث یکی از بزرگترین کلینیک های دامپزشکی ایران در این باغ ۱۷ هکتاری افزود: بزرگترین و پیشرفته ترین کلینیک دامپزشکی ایران در مساحتی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع زیر بنا در ۲ طبقه شامل قرنطینه، آزمایشگاه، جراحی، رادیولوژی و... در دست اقدام است و در سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از افزایش قفس در فاز یک باغ پرندگان لویزان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۵ قفس چوبی و فلزی در باغ پرندگان وجود دارد و ۲۸ قفس نیز در دست احداث قرار دارد.

جوادی افزود: این باغ دارای ۸ برکه بوده و تمامی برکه ها دارای دستگاه های گندزدایی و تصفیه آب و متناسب با استانداردهای زیست محیطی است .

مدیر پروژه باغ پرندگان لویزان خاطر نشان کرد: پروژه باغ پرندگان لویزان در ۲ فاز که فاز نخست آن در فضایی به مساحت ۱۷ هکتار در سال ۹۲ افتتاح شد و فاز دوم نیز در مساحتی بالغ بر ۵.۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در حال انجام است.