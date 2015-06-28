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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

تقویت تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران

تقویت تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر تقویت تعامل سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد و گفت: افزایش ارتباط تأمین اجتماعی و بخش خصوصی همواره مورد توجه بوده و از اهمیت فراوان برخورداراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی نوربخش در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تبریک به محسن جلال پور به عنوان رئیس اتاق، گفت: امیدواریم در دوره جدید، ضمن افزایش تعامل شاهد تقویت ارتباطات باشیم. 

نوربخش بر اهمیت ارتباط سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان تأکید کرد و گفت: بررسی کارشناسی مسائل و تعامل سازنده بین دو مجموعه زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و افزایش رضایتمندی جامعه کارفرمایی از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی  با اشاره  به مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی از بخش خصوصی گفت: این بدهی ها ۶ هزار میلیارد تومان است که مقرر است، با تعامل سازنده و همکاری و در آرامش مطالبات را وصول کنیم. این مطالبات قطعی شده و مراحل رسیدگی آن به اتمام رسیده است.

نوربخش با اشاره به تعامل سازنده سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران در خصوص ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: از حدود ۱۰ مورد مسائل مورد اختلاف، ۴ یا ۵ مورد منجر به صدور دستورالعمل های اصلاحی از سوی سازمان شده است که نشان دهنده تعامل مثبت و سازنده است .

وی تصریح کرد: در سایر موارد مورد اختلاف نیز، توضیحات سازمان تأمین اجتماعی از طرف اعضای اتاق ایران مورد قبول قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه فرهنگ سازی بیمه ای در واحدها و بنگاههای اقتصادی مورد نیاز است، گفت: این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی استقبال و مورد موافقت قرار گرفته است و امیدواریم در این رابطه شاهد ارتباط بیشتر سازمان تأمین اجتماعی و جامعه تولیدکنندگان کشور باشیم.

محسن جلال پور اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان تأمین اجماعی طی دو سال اخیر را زمینه ساز رفع مشکلات و ارتقاء خدمات این سازمان ارزیابی کرد و اظهار داشت: دکتر نوربخش از زمان فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی منشأ خدمات فراوان برای ذی‌نفعان این سازمان بوده است. خدمات مطلوب تأمین اجتماعی زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار است و ارتقاء خدمت رسانی به جامعه کارگران و بازنشستگان باعث کاهش مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر بین سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد و گفت: در این رابطه با تشکیل کارگروهی تبادل نظر و همکاری بیشتر در زمینه‌های مشترک از جمله تهیه برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار می‌دهیم.

کد مطلب 2789034
مهناز قربانی مقانکی

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