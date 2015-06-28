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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

نمایشگاه عفاف و حجاب برج میلاد برگزار می‌شود

نمایشگاه عفاف و حجاب برج میلاد برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه عفاف و حجاب برج میلاد تهران در طبقه دوم تجاری برج و در شب های ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این نمایشگاه در  قالب 20 غرفه عفاف و حجاب شامل ارائه محصولات حوزه عفاف و حجاب چون چادر، شال و روسری و نیز مانتو خواهد بود.

این در حالی است که آثار ارائه شده در این نمایشگاه مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار گرفته است و در نمایشگاه های پیشین عفاف و حجاب نیز به مخاطبان عرضه شده است.

در این نمایشگاه همچنین نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب نیز در بخش دیگری از سالن برای مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه به همت برج میلاد تهران و با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس از 10 تا 26 تیرماه در طبقه دوم تجاری این برج، برگزار می‌شود.

کد مطلب 2789037

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