به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این نمایشگاه در قالب 20 غرفه عفاف و حجاب شامل ارائه محصولات حوزه عفاف و حجاب چون چادر، شال و روسری و نیز مانتو خواهد بود.

این در حالی است که آثار ارائه شده در این نمایشگاه مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار گرفته است و در نمایشگاه های پیشین عفاف و حجاب نیز به مخاطبان عرضه شده است.

در این نمایشگاه همچنین نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب نیز در بخش دیگری از سالن برای مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه به همت برج میلاد تهران و با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس از 10 تا 26 تیرماه در طبقه دوم تجاری این برج، برگزار می‌شود.