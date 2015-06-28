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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳

ترافیک پر حجم در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج

ترافیک پر حجم در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در باند جنوبی آزادراه تهران – کرج از پل فردیس تا پل کلاک بار ترافیکی پر حجم گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج - چالوس ممنوع است.

کد مطلب 2789039

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