ترافیک پر حجم در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در باند جنوبی آزادراه تهران – کرج از پل فردیس تا پل کلاک بار ترافیکی پر حجم گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج - چالوس ممنوع است.