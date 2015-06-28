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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

انعقاد تفاهم نامه میان سازمان دانش آموزی و پلیس فتا

انعقاد تفاهم نامه میان سازمان دانش آموزی و پلیس فتا

معاون سازمان دانش آموزی از انعقاد تفاهم نامه این سازمان با پلیس فتا به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی خبر داد.

اردشیر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای سازمان دانش آموزی برای کاهش آسیب های فضای مجازی، اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی، تفاهم نامه ای را با پلیس فتا منعقد کرده ایم.

وی افزود: پلیس فتا برای اعضای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان آموزش هایی ارائه خواهد داد تا آنان را با تهدیدات و فرصت های فضای مجازی آشنا کند.

معاون سازمان دانش آموزی کشور بیان کرد: آسیب های فضای مجازی یکی از آسیب های اجتماعی است که شناسایی شده است و نیاز به مهارت آموزی دارد و بحث فضای مجازی را به کمک پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: اولین مرحله این طرح، از مهرماه با برگزاری دوره های مقدماتی برای مربیان پیشتازان و فرزانگان در اردوگاه شهید باهنر دنبال خواهد شد و آنان از مهرماه دانش آموزان عضو تشکیلات را با تهدیدها و فرصت های فضای مجازی آشنا خواهند کرد.

 

 

کد مطلب 2789040
حبیب احسنی پور

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