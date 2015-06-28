انعقاد تفاهم نامه میان سازمان دانش آموزی و پلیس فتا

اردشیر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای سازمان دانش آموزی برای کاهش آسیب های فضای مجازی، اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی، تفاهم نامه ای را با پلیس فتا منعقد کرده ایم.

وی افزود: پلیس فتا برای اعضای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان آموزش هایی ارائه خواهد داد تا آنان را با تهدیدات و فرصت های فضای مجازی آشنا کند.

معاون سازمان دانش آموزی کشور بیان کرد: آسیب های فضای مجازی یکی از آسیب های اجتماعی است که شناسایی شده است و نیاز به مهارت آموزی دارد و بحث فضای مجازی را به کمک پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: اولین مرحله این طرح، از مهرماه با برگزاری دوره های مقدماتی برای مربیان پیشتازان و فرزانگان در اردوگاه شهید باهنر دنبال خواهد شد و آنان از مهرماه دانش آموزان عضو تشکیلات را با تهدیدها و فرصت های فضای مجازی آشنا خواهند کرد.