تاثیر ویتامین B۱۲ بر شیوع آکنه

به گزارش خبرنگار مهر، هیو یینگ لی، استادیار فارماکولوژی مولکولی و پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا معتقد است تحقیقات نه تنها ویتامین B۱۲ بلکه فعالیت ژنتیکی را از عوامل شیوع جوش یا آکنه در افراد میدانند.

ژن های خاصی وجود دارند که می توانند به طور بالقوه شیوع آکنه در افراد را تحت تاثیر قرار دهند؛ این ژن ها می توانند تحت درمان های دارویی خاصی در آینده واقع شوند.

بر اساس اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، کمبود ویتامین B۱۲ می تواند موجب بروز مشکلات جدی سلامتی شود. کمبود این ویتامین در بروز کم خونی، مشکلات گوارشی و مشکلات عصبی، مانند بی حسی و سوزن سوزن شدن در اندام ها، مشکلات بینایی و از دست دادن حافظه دخیل است.

ویتامین B۱۲ در محصولات حیوانی مانند لبنیات و صدف ها یافت می شود. برای دریافت این ماده مغذی به گیاهخواران توصیه می شود از مکمل یا غذاهای غنی شده استفاده کنند. بسیاری از افراد بالای ۵۰ سال توانایی جذب ویتامین B۱۲ از غذاها را از دست می دهند.

این مطالعه، عواملی که افراد را در برابر آکنه آسیب پذیرتر می کند را مورد بررسی قرار می دهد. لی و همکارانش علائمی را یافتند که نشان می داد ویتامینB۱۲ ممکن است با ایجاد اختلال در یک نوع باکتری پوست که معروف به پروپیونی باکتریوم آکنس است، باعث ایجاد آکنه شود.

برای اثبات ارتباط بین ویتامین با آکنه، محققان به ۱۰ نفر که پوست صاف و بدون جوش داشتند مکمل های ویتامین B۱۲ دادند.

در این مطالعه نشان داده شد که مصرف بیش از حد این ویتامین ها چگونگی پردازش ویتامین توسط ژن موجود در باکتری پوست را تحت تاثیر قرار می دهد.

این مطالعه شواهد بیشتری را در مورد تاثیر ویتامین B۱۲ بر فعالیت باکتری پوست فراهم می آورد. میکروب هایی که تحت تاثیر قرار می گیرند ممکن است منجر به التهاب شوند که جزء مهم آکنه است.