«آبشار اماو» ایلام در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام، عبدالمالک شنبه زاده گفت: این اثر طبیعی مربوط به دوره سوم زمین شناسی است و در حوزه شهرستان ملکشاهی قرار دارد.

وی افزود : این آبشار زیبا به شماره ۲۳۷ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده و طول این آبشار ۲۹۷ متر است که در تمامی فصول سال دارای چشم اندازی زیبا برای بازدید گردشگران و طبیعت دوستان است.

ایلام آماده پذیرایی از گردشگران در فصل تابستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از آمادگی کامل این استان برای پذیرایی از مسافران تابستانی خبر داد و گفت: تمامی امکانات و شرایط لازم برای پذیرایی مناسب از مسافران فراهم است.

عبدالمالک شنبه زاده افزود: برنامه ریزی های لازم توسط دستگاه های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر انجام و کلاس های درس مدارس سراسر استان برای اسکان مسافران تابستانی تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه ۱۸ دستگاه اجرایی عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان ایلام هستند و ۹ کمیته مختلف نیز تشکیل شده است، گفت: برنامه های فرهنگی مختلفی در ایام تابستان برای گردشگران و مسافران اجرا خواهد شد.

شنبه زاده اظهار کرد: تابستان امسال نیز همانند سال گذشته آمار مسافران تابستانی بر حسب اسکان در مراکز اقامتی و هتل ها محاسبه خواهد شد.

وی تاکید کرد: استان ایلام با داشتن یک هزار و ۵۰۰ جاذبه اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری از قابلیت فراوانی برای جذب گردشگران برخوردار است.