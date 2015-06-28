محصولات نوشیدنی با نام تجاری «لواسانات» تقلبی و غیراستاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، محمدرحیم بهرهمند افزود: با اجرای طرح بازرسی و کنترل بازار که به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح استان بوشهر، محصول نوشیدنی شربت انبه با نام تجاری لواسانات که علامت استاندارد را جعل کرده است، شناسایی شد.
وی با اشاره به این که محصولات مشابه مانند آب انار و آب زرشک با همین نام تجاری توسط بازرسان این اداره کل در بازار استان مشاهده شده است، اظهار داشت: از عموم مردم درخواست میشود تا نسبت به خرید این محصولات خودداری کنند.
۳۲۰۰ قلم کالا از مرز آبی بندر گناوه به کشور وارد شد
رئیس استاندارد بندر گناوه از واردات سه هزار و ۲۴۹ قلم كالا از مرز آبی بندر گناوه به كشور در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
قدرتالله شاهینزاده با اشاره به این كه تمام كالاهای وارد شده از گمرك بندر گناوه، با استانداردهای ملی مطابقت داشتند، اظهار داشت: برای این تعداد كالا در سه ماهه نخست امسال، یک هزار و ۲۶۴ فقره گواهی انطباق و ۲۵۲ مجوز تعیین ماهیت جهت تعیین مشخصات كالا صادر شد.
وی افزود: این كالاها از بیش از ۲۰ كشور جهان وارد شده كه مبدأ اكثر آنها كشورهای چین، مالزی، تایوان، كره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و آلمان بوده است.
بازرسی استاندارد از ترازوهای مراکز عرضه آش و شیرینی
ترازوهای شیرینیفروشیها و آشفروشیهای سطح شهر بوشهر توسط بازرسان اداره کل استاندارد استان بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس اداره اوزان و مقیاسهای استاندارد استان بوشهر با اعلام این خبر افزود: در بازرسیهای صورت گرفته از ترازوهای مراکز عرضه مواد غذایی در بوشهر، یک هزار دستگاه ترازوی دیجیتال در شهرستانهای بوشهر و دشتستان مورد ارزیابی قرار گرفت که تنها ۱۱ مورد این دستگاهها مردود اعلام شد.
علیرضا حاجینژاد گفت: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان، تمایل همشهریان عزیز به مصرف زولبیا، بامیه، آش و مواد غذایی سنتی از این دست، بیشتر میشود و نظر به اهمیت حمایت از حقوق مصرفکنندگان، احتمال کمفروشی و یا عدم صحیح وسایل توزین این واحد های صنفی، ترازوهای مرکز شیرینیفروشی و آشفروشی در سطح شهر بوشهر مورد بازرسی قرار گرفت.
پلمپ دفتر شركت غیرمجاز شیراز آسانسور
دفتر شركت غیرمجاز شیراز آسانسور كه بدون داشتن پروانه طراحی و مونتاژ در كنگان فعالیت میكرد، توسط بازرسان استاندارد این شهرستان پلمپ شد.
مصطفی رامشی با اعلام این خبر گفت: طی بازرسی كه توسط كارشناسان این اداره از دفتر شركت شیراز آسانسور صورت گرفت، متوجه شدیم این شركت بدون اخذ پروانه طراحی و مونتاژ در حال فعالیت است.
رئیس استاندارد شهرستان كنگان افزود: با محرز شدن تخلف شركت شیراز آسانسور، دفتر این شركت با همراهی كارشناس صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره تعزیرات حكومتی این شهرستان پلمپ شد.
۳۰ درصد باسکولهای سنگین استان آزمون شدند
طبق برنامه از پیش تعیین شده بازرسی ۷۰ باسکول از ۲۱۰ باسکول همکف استان در سه ماه نخست امسال انجام شد.
بر اساس این گزارش، در این بازرسیها هیچگونه مغایرتی با استانداردهای ملی مشاهده نشده است.
گفتنی است، بازرسی از باسکولهای باقیمانده طبق برنامه زمانبندی شده در طول سال در حال انجام است.
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