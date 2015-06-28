آبرسانی به روستاهای مرزی استان ایلام توسعه می یابد

نورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای دولت توجه به آبرسانی به روستاهای مرزی است که در این بین سه شهرستان ایلام، دهلران و مهران در این رده قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: هم اکنون طرح مطالعاتی بسیار خوبی برای آبرسانی به روستاهایی که فاقد آب هستند انجام شده و به زودی عملیات اجرایی با اعتبارات لازم انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: در بخش توسعه آبرسانی به روستاهای مرزی اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافته و فقط برای شهرستان دهلران این رقم معادل ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

تمیوری تصریح کرد: در حال حاضر دو روستا در شهرستان دهلران از آب آشامیدنی برخوردار نیستند که این شرکت بر حسب وظیفه خود آبرسانی به این دو روستا را طی سال جاری محقق خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: برای دیگر مناطق استان ایلام و روستاهایی که از آب آشامیدنی برخوردار نیستند برنامه های مختلفی از جمله حفر چاه های جدید، آبرسانی سیار و...در نظر گرفته شده است.

وی بر لزوم توجه مردم روستا در بحث مصرف آب تاکید کرد و گفت: هم اکنون مصرف آب در روستاهای ایلام بالاتر از میانگین کشوری است و با توجه به بحران کم آبی در استان باید صرفه جویی در دستور کار جدی مردم روستا باشد.