محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجمع روز گذشته تعدادی از هواداران مقابل باشگاه و شعار علیه بعضی پیشکسوتان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه این اتفاق از سوی آدم‌های معلوم الحال افتاد و به پیشکسوتان باشگاه بی احترامی کردند. همه می‌دانند این تجمع از طریق چه کسانی صورت گرفته است. مردم بدانند اینها هوادار پرسپولیس نیستند.

وی در ادامه افزود: این تجمع خط و خط بازی بوده و علیه باشگاه شعار داده شده است. این تجمع به بهانه نقل و انتقالات باشگاه صورت گرفته بود ولی برایم سئوال است که چرا حتی علیه من هم شعار دادند؟ مگر من در نقل و انتقالات مسئولیتی دارم؟

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه از من نخواسته که در نقل و انتقالات کمک کنم. اگر از من خواسته بودند حتما در خدمت باشگاه بودم.

وی درباره جذب رامین رضائیان و کمال کامیابی‌نیا هم تاکید کرد: مردم دوست داشتند این دو بازیکن به پرسپولیس بیایند که آمدند. دو بازیکن دیگر هم به زودی با پرسپولیس قرارداد می‌بندند و کارشان را شروع می‌کنند.

خوردبین با بیان اینکه برانکو در خط حمله هم به دنبال بازیکن است، درباره جذب بازیکن از لیگ دسته اول یا بازیکنان جوان هم گفت: بعید نیست از دسته اول هم بازیکن بگیریم. برانکو ایوانکوویچ به کار کردن با بازیکنان جوان علاقه دارد و برای همین احتمالا چند بازیکن زیر ۲۰ سال هم جذب خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر فشار هواداران برای جذب سید جلال حسینی، اظهار کرد: برانکو بازیکنی را جذب می‌کند که به کارش بیاید. این فشارها هم در کارش تاثیر نمی‌گذارد چون او مربی حرفه‌ای است. وقتی خود سرمربی به یک بازیکن اعتقاد ندارد نمی‌توانیم به او اصرار کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که «برانکو چقدر از نحوه بسته شدن تیم رضایت دارد؟» تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد تیم بسته شده ولی باز هم منتظریم تا بقیه بازیکنان هم اضافه شوند و سپس تیم به اردو برود.

وی ببا بیان اینکه اردوی کرواسی کنسل شده ولی دنبال این هستیم تا بعد از کامل شدن تیم، یک اردوی خارجی برگزار کنیم، یادآور شد: مردم و هواداران نگران نباشند. برانکو آنچه که به صلاح تیم است را انجام می‌دهد. از هواداران می‌خواهم شرایط را درک کنند و فقط به فکر تیم باشند.

خوردبین در پایان درباره دلیل تداوم غیبت کریم باقری در تمرینات هم گفت: من کریم را دوست دارم. او جزو نوادر فوتبال ماست و باید احترامش را نگه داشت. کریم با باشگاه صحبت‌‌هایی داشته و حق و حقوقش را خواسته است. او فعلا منتظر جواب باشگاه است.