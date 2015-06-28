اکران عمومی مستند «راننده و روباه» در «داکیو نایت» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «داکیو نایت» Docu Night یا «شب مستند» به همت احمد کیارستمی در شهرهای سان‌فرانسیسکو، نیویورک، لس‌آنجلس، سن‌دیه‌گو، واشنگتن، مینه‌سوتا، ونکوور، تورنتو، کالیگری و واترلو برپا شده و در جریان آن فیلم «راننده و روباه» برای مخاطبان ایرانی و خارجی به نمایش عمومی درمی‌آید.

هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد تبادل فرهنگی و فراهم آوردن بستری مناسب برای شناخت هر چه بهتر «جامعه‌ی ایرانی» از طریق نمایش مستندهای شاخص ایرانی عنوان شده است.

مستند «راننده و روباه» که پُرتره‌ای از «محمود کیانی فلاورجانی» راننده کامیون و فیلمساز تجربی سینمای ایران است، ضمن کسب جایزه نانوک طلایی جشنواره فلاهرتینا روسیه، جایزه هوگوی طلایی جشنواره شیکاگو آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» آمریکا، جایزه هیات داوری دانشجویی جشنواره «حقوق بشر» اوکراین، جایزه بهترین کارگردانی مستعد بین‌المللی جشنواره «اُوپن‌داک‌سیتی» لندن و جایزه هیات داوران «بخش مطبوعات» جشنواره پیامی به بشریت روسیه، در جشنواره‌های هات‌داکس کانادا، ویزیون دورئل سوئیس، کراکو لهستان، داک پوینت فنلاند، لوساس فرانسه، پالم‌بیچ آمریکا، هزاره مستند بلژیک، تی‌آر‌تی ترکیه، لاساد فرانسه، بوداپست مجارستان، مونترال کانادا، مینسک روسیه سفید، هفته مستند موزه هنرهای معاصر نیویورک و... به نمایش درآمده است.

ضمن اینکه اکران عمومی این فیلم مستند نیز از روز ۱۶ خردادماه ۹۴ در سینماهای گروه «هنر و تجربه» آغاز شده است.