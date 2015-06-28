اردبیل استان برتر در حوزه فعالیت قرآنی شناخته شد

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این انتخاب بر اساس عملکرد سال گذشته این دستگاه اجرایی در آموزش، ترویج و تبیین قرآن در سطح جامعه است.

وی با اذعان به اینکه اردبیل یکی از پنج استان منتخب در حوزه فعالیت های قرآنی است، اضافه کرد: توسعه مفاهیم قرآنی در سطح جامعه و ترویج آن از جمله سیاست هایی است که تبلیغات اسلامی استان به همراه نهادهای مرتبط خود دنبال می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره استمرار برنامه های آموزشی در سال جاری تصریح کرد: هدف ما این است قرآن در میان اقشار مختلف جامعه ترویج یافته و به عنوان سرمنشا و حد اتمام رفتارهای فردی و اجتماعی آحاد مختلف جامعه قرار گیرد.

ستوده از اجرای برنامه های آموزشی متنوع در ماه رمضان خبر داد و گفت: در فرصت این ماه پربرکت که به بهار قرآن شهرت یافته آموزش صحیح خوانی قرآن کریم در دستور کار قرار گرفته و تا پایان ماه ۴۵۰ کلاس برای ۱۳ هزار نفر تدارک دیده شده است.

وی افزود: آموزش حفظ قرآن کریم نیز در۱۶۶ کلاس برای دو هزار و ۵۰۰ نفر تدارک دیده شده و همچنین ۵۰ دوره آموزشی ترجمه مفاهیم پیش بینی شده است.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان برگزاری بیش از ۸۰۰ كلاس های عمومی، متوسطه و تخصصی قرآن كريم برای سنين مختلف از جمله برنامه هایی است که در راستای سیاست آموزش همه گیر قرآن اجرا می شود.

ستوده ادامه داد: در عین حال برنامه های آموزشی ویژه برای دستگاه های اجرایی مختلف نیز در حال اجرا است که از آن جمله می توان به برگزاری كلاس ترجمه و تفسيربرای كاركنان بيمارستان های فاطمی، امام خمينی(رة) و علوی و برگزاری كلاس های روخوانی، فصيح خوانی و تجويد دردانشگاه آزاداسلامی ويژه خواهران دانشجو را نام برد.

این مسئول همچنین برگزاری آموزش ترجمه و تفسير سوره اسراء (طرح بينات۱۸ )، برگزاری دوره های آموزشی روخوانی، روانخوانی وتفسير قرآن كريم برای دو هزار نفرازپرسنل وكاركنان شهرداری های استان و برگزاری ۴۵ جلسه تفسيرقرآن كريم توسط ائمه جمعه وجماعات مساجد را از دیگر برنامه های اجرا شده برشمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برگزاری مراسم قرآن خوانی در مصلای اردبیل هر روز از ساعت ۱۸ الی ۱۹ افزود: این مراسم نیز در طول ماه رمضان با حضور قاریان برجسته کشوری و استانی برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.