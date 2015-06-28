خودروهای بدون راننده گوگل راهی خیابانها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل به تازگی خودروهای بدون راننده خود را راهی خیابانهای «مانت ویو» کالیفرنیا کرده تا حالا عملکرد آنها را در میان مردم و زندگی روزمره آنها مورد بررسی قرار دهد.

البته مهمترین نکته ای که درخصوص این نوع خودروها به چشم می آید سرعت بسیار کم آنهاست!

این خودروها که آخرین مدل پیش ساخته خودروهای خودکار و بدون راننده گوگل به شمار می آیند ۴۰ کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و به دلیل ظاهر نسبتا متفاوتی که با سایر خودروها دارند نیز مورد توجه مردم این منطقه قرار گرفته اند.

البته گوگل برای اینکه واکنش مردم به توسعه این فناوری جدید را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد پایگاه اینترنتی را به دریافت نظرات و شکایتهای احتمالی اختصاص داده است.

در عین حال گوگل قطعات ویدئویی نیز در این پایگاه اینترنتی قرار داده تا نشان دهد تازه ترین مدل این خودروها که اکنون راهی خیابانها شده اند تا چه حد ایمن تر و هوشمندتر شده اند.

به عنوان مثال این خودروها قابلیت شناسایی دقیق دوچرخه سواران را داشته و در عین حال می دانند که با نزدیک شدن به پروژه های ساختمان سازی پیش رو که ممکن است با خیابان و جاده ارتباط داشته باشند چگونه تغییر مسیر دهند.

حتی این خودروها می دانند که در حین نزدیک شدن به سایر خودروهایی که به طور غیرمعمول پارک شده اند چه واکنشی نشان دهند.

با این حال بسیاری از مردم عادی مانت ویوو ضمن شکایت نسبت به سرعت بسیار کم این خودروها خواستار افزایش سرعت آنها شده اند.