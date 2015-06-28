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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری ساوه:

کارت خدمات اتوبوسرانی ساوه به کارت شهروندی ارتقا یافت

کارت خدمات اتوبوسرانی ساوه به کارت شهروندی ارتقا یافت

ساوه- مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری ساوه گفت: کارت بلیت اتوبوس این سازمان در ساوه به کارت شهروندی ارتقا یافت و در حال حاضر دو قابلیت خدمات کرایه ناوگان اتوبوسرانی و پرداخت صدقه‌ الکترونیک را دارا است.

رضا یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر ارائه خدمات اتوبوسرانی و پرداخت صدقه الکترونیک، به زودی امکان استفاده از خدمات تاکسیرانی، نانوایی با مشارکت رییس انجمن امور صنفی، جایگاه های سی ان جی شهرداری، شهربازی، پارکینگ های عمومی و ... در این کارت شهروندی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداخت صدقه به صورت الکترونیکی یکی از خدمات قابل ارائه سامانه کارت شهروندی در این شهر است، گفت: به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت صدقه از سوی مردم شهرستان، این سازمان اقدام به راه اندازی دو صندوق صدقات الکترونیک کمیته امداد امام خمینی (ره) کرده است.

یزدی ادامه داد: این صندوق ها قابلیت دریافت صدقه به مبلغ تعریف شده توسط کاربر را با کارت شهروندی دارد و با راه اندازی این خودپرداز جدید، استفاده از سکه و اسکناس حذف می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساوه افزود: در حال حاضر این دو دستگاه صندوق صدقات الکترونیک در باجه های جدید عرضه کارت شهروندی در میدان امام خمینی(ره) ساوه فعال شده که طی ماه های آتی، در دیگر نقاط شهر نیز نصب خواهند شد.

کد مطلب 2789179

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