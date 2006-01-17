استفاده از درآمدهاي نفتي در بخش كشاورزي ضروري است

عبدالغفار شجاع در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با تاكيد بر افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزود: استفاده از بخشي از در آمدهاي نفت به صورت انحصاري براي سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي ضروري است .

شجاع تصريح كرد: تامين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي تواند از طريق سرمايه گذاري دولتي و بخش خصوصي و حمايتهاي يارانه اي دولت در طول يك برنامه ده تا 15 ساله و از محل تخصيص بخشي از درآمد نفت كشور در بودجه سالانه محقق شود .

وي عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را يكي از مشكلات اساسي اين بخش دانست و افزود: دولت مي تواند با اجراي سرمايه گذاري زير بنايي در بخش كشاورزي در قالب مهار و سامان دهي آب كشور، تخصيص اعتبارلازم براي مكانيزه كردن بهره برداري آب ، ماشين آلات ، مكانيزه كردن عمليات كاشت ، داشت و برداشت ، يكپارچه سازي اراضي و جلوگيري از كوچك شدن قطعات زمين بستري مناسب براي توسعه بخش فراهم كند .

وي تاكيد كرد: سرمايه گذاري دربخش كشاورزي علاوه بر تامين مواد غذايي مورد نياز كشور و كاهش وابستگي مي تواند نقش مهمي در افزايش صادرات محصولات كشاورزي داشته باشد.