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۲۷ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

استفاده از درآمدهاي نفتي در بخش كشاورزي ضروري است

دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي گفت: توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از طريق بخشي از درآمد نفت كشور در بودجه سالانه محقق خواهد شد .

عبدالغفار شجاع در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ،  با تاكيد بر افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي  افزود:   استفاده از بخشي از در آمدهاي نفت به صورت انحصاري براي سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي  ضروري است .

شجاع تصريح كرد: تامين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي تواند  از طريق  سرمايه گذاري دولتي و بخش خصوصي و حمايتهاي يارانه اي دولت در طول يك برنامه ده تا 15 ساله و  از محل تخصيص بخشي از درآمد نفت كشور در بودجه سالانه  محقق شود .

 وي عدم سرمايه گذاري  در بخش كشاورزي را يكي از  مشكلات اساسي اين بخش دانست  و  افزود: دولت مي تواند با اجراي سرمايه گذاري زير بنايي در بخش كشاورزي در قالب مهار و سامان دهي آب كشور، تخصيص اعتبارلازم براي مكانيزه كردن بهره برداري آب ،  ماشين آلات ، مكانيزه كردن عمليات كاشت ، داشت و برداشت ، يكپارچه سازي اراضي و جلوگيري از كوچك شدن قطعات زمين بستري مناسب براي توسعه بخش فراهم كند .

وي تاكيد كرد: سرمايه گذاري دربخش كشاورزي علاوه بر تامين مواد غذايي مورد نياز كشور و كاهش وابستگي مي تواند نقش مهمي در افزايش صادرات محصولات كشاورزي  داشته باشد.

کد مطلب 278921

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