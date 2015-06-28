به گزارش خبرنگار مهر، محمد تاتار در نشست مطبوعاتی رونمایی از پروژه تکمیل یافته (سنسورهای شتاب نگاری HAT) عنوان کرد: وضعیت لرزه خیزی در ایران بر کسی پوشیده نیست و به جز مناطق محدود، کمتر جایی در کشور وجود دارد که متاثر از زمین لرزه نباشد و این موضوع به موقعیت خاص کشور برمی گردد.

وی افزود: قرار گرفتن صفحات همگرای اوراسیا و نزدیک شدن دائم آنها به یکدیگر لرزه خیزی کشور را نشان می دهد. از این رو، نیاز به اطلاعاتی داریم تا داده های لرزه‌نگاری را جمع آوری کند.

تاتار با بیان اینکه وجود شتاب نگارها برای جمع آوری داده های لرزه نگاری به کار می رود، گفت: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی نزدیک به ۱۹ سال بر روی تهیه دستگاه های لرزه نگاری و شتاب نگاری فعالیت می کند که اکنون شاهد سنسورهای شتاب نگاری HAT هستیم. دانش فنی این سنسور توسط محققان پژوهشگاه حاصل شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله عنوان کرد: پژوهشگاه به لحاظ اجرای پروژه های تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی نسبت به مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات مسکن پیشرفت هایی داشته است که سنسور شتاب نگاری از جمله پیشرفت های این پژوهشگاه به شمار می رود.

وی اظهار داشت: تجهیزات لرزه نگاری دستگاه هایی هستند که به ثبت زمین لرزه و حرکات زمین می پردازند.

تاتار تصریح کرد: سنسورهای شتاب نگاری حساس به حرکت های قوی هستند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه این دستگاه ارزش بالایی دارد، خاطرنشان کرد: طراحی این شتاب نگارها برای سازه های بزرگ پراهمیت است. چراکه می تواند رفتار سازه هایی همچون نیروگاه ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در سال اخیر مبحث ایجاد سامانه هشدار سریع دستگاه های شتاب‌نگاری توسعه پیدا کرده است، گفت: این دستگاه در کشورهایی همچون ژاپن و آمریکا، اهمیت دارد و نمونه هایی از آن برای هشدار سریع زلزله به کار می رود.

تاتار با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نیز ما فعالیت هایی برای ساخت شتاب نگارها داشته ایم، عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرهای بزرگ ما از خطر بالای زلزله برخوردارند، نیاز به سنسورهای شتاب نگاری در این مکان ها ضروری است.

به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، از زمانی که ورود این سنسورها به کشور با تحریم ها مانع شد، به فکر ایجاد سنسورها با دانش فنی خود افتادیم تا از این طریق بتوانیم به بومی سازی آنها در کشور برسیم.

تاتار ادامه داد: تست های وسیعی برای ارزیابی سنسورهای شتاب نگاری در کشور را در پژوهشگاه زلزله انجام دادیم که در نهایت توانستیم شتاب نگارهایی با ویژگی های متفاوت همچون امکان اتصال به GPS داشته باشیم. اغلب شتاب‌نگارهای ساخته شده در کشورهای دیگر ویژگی اتصال به GPS را ندارند.