به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در مورد آخرین وضعیتش در تیم استقلال تهران، با بیان این مطلب افزود: امروز طبق قراری که با پرویز مظلومی داشتم، به باشگاه آمدم تا او را ببینم و درخصوص وضعیتم با او صحبت کنم. البته تیم صبح تمرین داشت و بعد از آن، مظلومی به وزارت ورزش رفته تا جلسه‌ای را با بهرام افشارزاده برگزار کند.

وی در ادامه افزود: دوباره با پرویز مظلومی تماس می‌گیرم و با او صحبت می‌کنم تا قرار مجدد بگذارم و وضعیتم را با سرمربی تیم نهایی کنم.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که این رفت و آمدها دلیلی بر این نیست که شما را برای فصل آینده نمی‌خواهند؟، تاکید کرد: من این را به منزل بازی تلقی نمی کنم و از منظر دیگر به این قضیه نگاه می کنم و فکر می کنم به دلیل مشغله کاری که مظلومی دارد و به تازگی تیم را تشکیل داده باید به او فرصت دهیم تا کمی آرامش پیدا کند و بعد مفصل با او صحبت کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مسائل در شان امیر حسین صادقی است یا خیر؟، تصریح کرد: من سرباز استقلال هستم و سال‌ها برای این تیم بازی کرده‌ام. البته با این تیم قرارداد دارم و اگر من را نمی‌خواهند، باید شفاف بگویند.

صادقی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا بحث حضور مهدی رحمتی و کاپیتانی او در استقلال باعث شده تا اجازه تمرین به تو ندهند؟، گفت: در این خصوص نظری ندارم و هیچ صحبتی در این مورد نمی‌کنم.