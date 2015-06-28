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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

امیرحسین صادقی:

اگر من را نمی‌خواهند شفاف بگویند/ نظری در مورد رحمتی ندارم

اگر من را نمی‌خواهند شفاف بگویند/ نظری در مورد رحمتی ندارم

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیمش را دوست دارد، گفت: من سرباز استقلال هستم و تا روزی که در این تیم باشم، تمام تلاشم را برای موفقیت انجام می‌دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در مورد آخرین وضعیتش در تیم استقلال تهران، با بیان این مطلب افزود: امروز طبق قراری که با پرویز مظلومی داشتم، به باشگاه آمدم تا او را ببینم و درخصوص وضعیتم با او صحبت کنم. البته تیم صبح تمرین داشت و بعد از آن، مظلومی به وزارت ورزش رفته تا جلسه‌ای را با بهرام افشارزاده برگزار کند.

وی در ادامه افزود: دوباره با پرویز مظلومی تماس می‌گیرم و با او صحبت می‌کنم تا قرار مجدد بگذارم و وضعیتم را با سرمربی تیم نهایی کنم.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که این رفت و آمدها دلیلی بر این نیست که شما را برای فصل آینده نمی‌خواهند؟، تاکید کرد: من این را به منزل بازی تلقی نمی کنم و از منظر دیگر به این قضیه نگاه می کنم و فکر می کنم به دلیل مشغله کاری که مظلومی دارد و به تازگی تیم را تشکیل داده باید به او فرصت دهیم تا کمی آرامش پیدا کند و بعد مفصل با او صحبت کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مسائل در شان امیر حسین صادقی است یا خیر؟، تصریح کرد: من سرباز استقلال هستم و سال‌ها برای این تیم بازی کرده‌ام. البته با این تیم قرارداد دارم و اگر من را نمی‌خواهند، باید شفاف بگویند.

صادقی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا بحث حضور مهدی رحمتی و کاپیتانی او در استقلال باعث شده تا اجازه تمرین به تو ندهند؟، گفت: در این خصوص نظری ندارم و هیچ صحبتی در این مورد نمی‌کنم.

کد مطلب 2789233

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