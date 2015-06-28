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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

بازدید معاون علمی رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان پیک آسا

بازدید معاون علمی رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان پیک آسا

معاون علمی فناوری رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان «پیک آسا» به عنوان نمونه موفق شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز یکشنبه با حضور در شرکت نرم افزاری پیک آسا که یک شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است، از نزدیک با فعالیت این شرکت آشنا شد.

در این بازدید یک ساعته، معاون علمی فناوری رئیس جمهور با پروژه های مختلف شرکت پیک آسا از جمله ایمیل ایرانی «رایانا» و پیامک تلفن ثابت «آسانک» آشنا شد.

مجتبی هاشمی معاون وزیر ارتباطات و رسول جلیلی عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی و موسس شرکت پیک آسا، دکتر ستاری را در این بازدید، همراهی کردند.

کد مطلب 2789239

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