فاجعه هفتم تیر سند گویای حمایت غرب از تروریسم علیه ایران است

سردار رسول سنایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت ۷۲ تن از یاران راستین انقلاب اسلامی در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ اظهار داشت: حادثه هفتم تیر سند گویا و تاریخی جمهوری اسلامی ایران است و نشان می دهد که کشورمان همواره در معرض ترورریسم بوده است.

وی افزود: تروریسم در ایران مورد حمایت کشورهای اروپایی بوده و حضور عوامل ترور شهدای هفتم تیر در فرانسه و اجازه راهپیمایی به منافقین و حمایت علنی از حضور این گروهک تروریستی در عراق و فشار به دولت این کشور برای عدم اخراجشان، نشان‌دهنده حمایت از اقدامات تروریستی علیه ایران است.

سردار سنایی راد با بیان اینکه تروریست های هفتم تیر بطور مشخص توسط کشورهای حامی حقوق بشر حمایت می‌شوند، گفت: دست گروهک منافقین به خون مسئولان و مردم کوچه و بازار ایران آلوده است و این گروهک ساختگی ۱۶ هزار نفر را در ایران به شهادت رسانده است.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به اتهام دولت آمریکا علیه ایران مبنی بر حمایت کشورمان از تروریسم، اظهار داشت: دولت آمریکا در طول تارخ خود دستش را به خون ملت های مختلفی از جمله مردم مظلوم افغانستان و عراق آغشته کرده است و دولتی که خود از حامیان تروریسم در جهان محسوب می‌شود، نمی‌تواند کشور دیگری را متهم به حمایت از تروریسم کند.

وی تصرح کرد: کشورهای مدعی حقوق بشر در چند دهه گذشته فجایع بسیاری را به وجود آورده اند که ایجاد گروهک تروریستی «داعش» آخرین نمونه این فجایع است و این گروه تکفیری انسان های زیادی را به کام مرگ کشیده و امنیت و آسایش چندین ملت را سلب کرده است.

سردار سنایی راد در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای غربی به دروغ ادعای حمایت از حقوق بشر دارند و عملکردشان نشان‌دهنده نوعی پارادوکس و دوگانگی در برخورد با تروریسم است.