معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون جدید سیاسی امنیتی فرمانداری کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه با حضور سرپرست سیاسی امنیتی استانداری در محل فرمانداری شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم سیروس خانی به عنوان معاون جدید سیاسی امنیتی فرمانداری کرمانشاه معرفی و جایگزین حجت الاسلام منان امینی در این سمت شد.

فرماندار کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: این شهرستان با داشتن نيمی از جمعيت استان برای پبشبرد كارها نيازمند وجود امكانات و ابزار لازم است.

وی گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و با وجود مشکلات و کمبودها توانسته ایم در تمامی حوزه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، عمرانی و ... وظایف خود را انجام دهیم.

رنجبر با بیان اینکه فرمانداری شهرستان كرمانشاه به لحاظ ساختار تشكيلاتی نيازمند يك تجديد نظر عملی برای پاسخگویی مناسب به مردم است، افزود: در سال ۹۳ در حوزه سياسی با وفاقی خوب، گردهمايی هاي دو طرفه و دوستانه ای را با احزاب برگزار کردیم و در سال ۹۴ نیز اين جلسات به صورت جداگانه با احزاب اصلاح طلب و اصولگرا برگزار خواهد شد چرا كه جامعه نيازمند نشاط سياسی است.

فرماندار کرمانشاه از فعالیت شبکه اجتماعی مشاورین خبر داد و گفت: این شبکه در حلقه اول با ۱۵ نفر کار خود را آغاز کرد که حلقه های دوم و سوم آن نیز در حال شکل گیری است.

این مسئول ادامه داد: استفاده از این مشاورین در كارگروه های مختلف موجب شد که در حوزه های گوناگون همچون حوزه اجتماعی خوب عمل كنيم.

توسعه NGO ها و تشكيل بانك اطلاعاتی در دستور كار است

فرماندار شهرستان کرمانشاه در ادامه سرقت را یکی از مهمترین مشکلات در عرصه امنیتی عنوان کرد و گفت: سرقت کابل های برق در شهرستان به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و هزینه ها را در این حوزه کاهش داده است.

وی همچنین از پاکسازی مناطق آلوده کرمانشاه خبر داد و گفت: در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز شهرستان کرمانشاه رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

رنجبر با بیان اینکه مقابله با كمپ های اعتیاد غير مجاز و عطاری ها در دستور كار است، یادآور شد: تا به امروز دو واحد كمپ ترك اعتياد غیر مجاز در شهرستان تعطيل شده است.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: در بحث بيمه روستائيان و عشاير نیز شهرستان كرمانشاه با اختصاص ۵۳ درصد حجم بيمه موفق به كسب رتبه سوم در كشور شد و بخشداری ها رتبه های نزديك به صد را كسب كردند.

فرماندار شهرستان كرمانشاه به اعتبارات عمرانی شهرستان در سال ۹۳ اشاره كرد و گفت: تمامی اعتبارات بخش عمرانی با پيگيری های خوبی كه صورت گرفت منجر به مبادله موافقتنامه ها و پيشرفت پروژه های سفر مقام رهبری و پروژه های استانی شد.

رنجبر عنوان كرد: مهمترين برنامه ما در سال ۹۴ اجرای طرح رونق اقتصادی خواهد بود و از سوی ديگر توسعه NGO ها و تشكيل بانك اطلاعاتی در دستور كار است و درصدديم با تخصصی كردن سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مختلف آنها را زير چتر حمايتی خود قرار دهيم.