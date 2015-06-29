علی رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فعلی فوتسال ایران با بیان مطالب فوق اظهار کرد: فوتسال ما در حال سقوط است. این مسئله هم دلایل زیادی از جمله مدیریت فوتسال، مدیریت باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان دارد. واقعا شرایط نامطلوبی بر فوتسال حاکم است. این اتفاقات فعلا بی سر و صداست و خدا می‌داند چه زمانی صدایش در بیاید.

وی با اشاره به اختلافات کمیته فوتسال و کمیته فنی و توسعه تاکید کرد: کمیته فنی بر حسب وظیفه، کمیته فوتسال را می‌کوبد و کمیته فوتسال هم کمیته فنی را رد می‌کند. اینها اثرات خوبی ندارد.

سرمربی فصل گذشته تیم ماهان تندیس، درباره وضعیت لیگ برتر هم گفت: هفته آینده مسابقات شروع می‌شود (مسابقات لیگ از 19 تیرماه شروع می‌شود) ولی بعضی از تیم‌ها مثل نماینده قم حتی اسم هم ندارد! گویا قرار است تیم قم زیر نظر هیات فوتبال برود که با این مسئله، فوتسالشان ضربه خواهد خورد. یا حتی تکلیف تیم میثاق هم تا الان مشخص نیست.

رعدی نا امید کننده ترین قسمت فوتسال را مربوط به بخش مربیان دانست و افزود: مربیان در فوتسال چشم دیدن هم را ندارند و مدام علیه هم مصاحبه می‌کنند. این در حالی است که همه عضو یک خانواده هستند. با این وضعیت، صفت حرفه‌ای واقعا برازنده فوتسال ما نیست. از نظر من، فوتسال ما محلی است.

وی ادامه داد: بازیکنان هم که در این شرایط رشته کار دستشان آمده است و می‌دانند کُت دست کیست. آنها با چند تیم وارد مذاکره می‌شوند و زمان بدنسازی را تلف می‌کنند و بعد با یک تیم قرارداد می‌بندند. این در نهایت به فوتسال ما ضربه می‌زند.

رعدی خاطرنشان کرد: سال گذشته در تیمی کار می‌کردم که بازیکنانش تا پاسی از شب قلیان می‌کشیدند. حتی بازیکنی داشته‌ایم که به خاطر نبودن دوستش در ترکیب تیم، خودش را به مصدومیت می‌زد تا بازی نکند. به همین دلیل است که می‌گویم فوتسال ما در سطح محلات است. در یک لیگ حرفه‌ای، باشگاه حتی تردد و خورد و خوراک بازیکنان را کنترل می‌کند.

سرمربی فصل گذشته ماهان در پایان گفت: من دنبال تیم نیستم و این صحبت‌ها را صرفا از روی دلسوزی می‌گویم. امیدوارم فوتسال ما قبل از آنکه دیر شود از این وضعیت خارج شود.