آغاز واریز معوقات فروردین‌ بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا با بیان اینکه حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 5 لغایت 25 هر ماه بر اساس حروف الفبا به حساب آنان واریز میشود؛ اظهار داشت: مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین ماه برای آن دسته از مستمری بگیرانی که از 7 لغایت 25 هر ماه حقوق دریافت میکنند همراه با حقوق تیرماه به حساب آنان واریز میشود.
زدا ادامه داد: مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین ماه آن دسته از مستمری بگیرانی که 5 و 6 هر ماه حقوق دریافت میکنند نیز در روزهای 5 و 6 مرداد پرداخت میشود.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای آسایش بیشتر و افزایش رضایتمندی مستمری بگیران، حقوق آنان را از 5 لغایت 25 هر ماه پرداخت میکند و مستمری بگیران این سازمان به طور متوسط 5 تا 25 روز زودتر از موعد حقوق خود را دریافت میکنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعمال به موقع افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران را نیز از اقدامات بسیار مناسب و رضایتبخش سازمان تأمین اجتماعی طی 2 سال اخیر برشمرد و افزود: طی 2 سال اخیر افزایش حقوق سالانه در کوتاهترین زمان ممکن و از زمان ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه انجام شده است در حالی که پیش از این، بعضاً پرداخت افزایش حقوقها از مهر ماه هر سال و طی چند قسط انجام میشد.
زدا ادامه داد: با توجه به اعلام افزایش حقوق سال جاری در اردیبهشتماه به سازمان تأمین اجتماعی؛ حقوق فروردینماه مستمری بگیران براساس سال 93 پرداخت شده است و مابهالتفاوت حقوق فروردینماه این عزیزان نیز که معادل 15 تا 17 درصد حقوق سال گذشته است، از 7 تیرماه پرداخت میشود.
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