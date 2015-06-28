بلاتکلیفی هفت ساله ساختمان دانشکده کشاورزی مشگین شهر

گودرز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ساختمان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در خارج از شهر مشگین شهر واقع شده است، افزود: این ساختمان در محل باشگاه کارگران احداث می شود که از امکانات اولیه شامل آب و برق و گاز و تلفن بی نصیب است.

وی افزود: این ساختمان در زمان سفر رئیس جمهور سابق به عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق مصوب شده و تا کنون پنج میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اعتبار اختصاصی این پروژه به دلیل محدود بودن سریعا به اتمام رسیده و تکمیل نشده است، گفت: بر اساس تصمیم گیری مسئولان این ساختمان باید از محل درآمدهای دانشگاه محقق تکمیل شود.

صادقی با تاکید به اینکه دانشگاه محقق ۹ میلیارد ریال برای تکمیل در نظر گرفته است، افزود: با این وجود هنوز سند این ساختمان به ما واگذار نشده و هفت سال است بلاتکلیف است.

این مسئول با بیان اینکه تصویب طرح به دانشکده صرفا در صورتجلسه عنوان شده است، تصریح کرد: بر اساس اسناد موجود این صورتجلسه به تائید مدیر کل کار و تعاون استان نرسیده و با وجود اینکه زمین متعلق به راه و شهرسازی است، در تخصیص سند دانشگاه با مشکل مواجه است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که سند به دست دانشگاه نرسیده هزینه کرد از بیت المال برای تکمیل ساختمان آن صحیح نیست، خواستار واگذاری سند زمین به دانشگاه شد.

به گفته سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در شورای برنامه ریزی استان اخیرا واگذاری ساختمان به دانشگاه مصوب شده و با این وجود دانشگاه تاکید دارد سند ساختمان تحویل شود.

صادقی افزود: به دلیل اینکه امکانات و زیرساخت های مناسب در این ساختمان فراهم نیست در صورت آغاز به کار دانشکده ما ناگزیر هستیم نسبت به حمل و نقل دانشجویان برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه مشخص نیست بر اساس کدام منطق در چنین منطقه ای که حتی آب و برق ندارد ساخت دانشکده مصوب شده است، تصریح کرد: این پروژه به تائید مسئولان قبلی دانشگاه رسیده و ما چاره ای جز تکمیل آن نداریم.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: به جای دانشگاه مسئولان استان باید نسبت به تکمیل ساختمانی که برای ساخت آن هزینه شده و بلاتکلیف مانده اصرار داشته باشند و بعد از تکمیل حتی اگر مناسب دانشکده نبود برای کاربری دیگر استفاده شود.