جشنواره ملی عکس طبیعت پیوند هنر با کارهای نیکوکارانه است

به گزارش خبرنگار مهر، افروز بهرامی در نشستی خبری با محوریت برگزاری جشنواره ملی عکس طبیعت که ظهر امروز یکشنبه در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: بهزیستی فعالیت های گسترده ای انجام می دهد و برای انجام این فعالیت ها نیاز به مشارکت مردم دارد چرا که به تنهایی نمی تواند نیازهای جامعه هدف را برآورده کند.

بهرامی با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی گفت: برخی آسیب های اجتماعی دچار تنوع و پیچیدگی خاصی هستند سن اعتیاد پایین آمده است این بلای خانمان سوز در میان بانوان شایع شده است و هر روزه آمار بانوان معتاد رو به افزایش است آمار طلاق که زمینه ساز آسیب های اجتماعی زیادی در حال افزایش است و در این میان تعداد خانم های سرپرست خانوار و فرزندان بد سرپرست و بی سرپرست هم رو به فزونی دارد.

۱۸ هزار نفر از البرزنشینان یارانه خود را در طرح نهضت ماندگار به مددجیان اهدا کردند

وی به جلب و جذب مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: جلب و جذب مشارکت مردمی باید به شیوه های مختلفی انجام شود و لازمه این اقدام فرهنگ سازی است.

وی ادامه داد： بیشترین نیاز معلولین در حوزه ایاب و ذهاب است و در کشورهای دیگر از جمله ژاپن این کار توسط موسسات خیریه و افراد داوطلب انجام می شود که متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمی افتد.

بهرامی به تغییر رویکرد در موسسات خیریه اشاره و افزود: معمولا کمک های نقدی به صورت سنتی از جمله گلریزان انجام می شود ما به دنبال تغییر رویکرد و شیوه های نوین در این زمینه هستیم.

مدیرکل اداره کل بهزیستی البرز با اشاره به اجرای طرح نهضت ماندگار، گفت: طرح نهضت ماندگار در البرز اجرا شد در این طرح حدود ١٨ هزار نفر از مردم استان البرز یارانه خود را به مددجویان اهدا کردند.

بهرامی در ادامه به جشنواره ملی عکس طبیعت اشاره کرد و افزود: این جشنواره پیوند هنر با کارهای نیکوکارانه است در این جشنواره، دوربین ها واسطه هایی هستند برای ارائه مفاهیم هنری و تلفیق آن با فعالیت های بشر دوستانه، عکس های برگزیده در این جشنواره در یک مجموعه مجزا به چاپ خواهند رسید.

شرایط عکسهای ارسالی به جشنواره ملی عکس طبیعت

این مسئول از فروش عکس های این جشنواره خبر داد و گفت: تمام عواید حاصل از این جشنواره به جامعه هدف بهزیستی تعلق خواهد گرفت.

وی در پایان به ویژگی های منحصر به فرد این جشنواره اشاره کرد و گفت: ویژگی های این جشنواره همه گیر و جامع بودن آن است همه مردم می توانند در این جشنواره شرکت کنند این اقدام کاری فرهنگی برای تشویق هنرمندان و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است.

در ادامه علی اکبری یکی از سه داور این جشنواره گفت: پیش بینی می شود یکهزار عکاس در این جشنواره ملی شرکت کنند.

وی به موضوع جشنواره اشاره کرد و گفت: در این جشنواره عکس هایی از طبیعت و چشم اندازهای غیر شهری مناطق مختلف ایران شرکت داده می شود.

وی اضافه کرد: عکاسان باید علاوه بر نکات تکنیکی به زیبایی بصری نیز اهمیت داده تا خیرین تمایل به خرید این آثار داشته باشند و تعادل در ویرایش عکس را نیز رعایت کنند.

اکبری در پایان به شرایط عمومی شرکت در جشنواره اشاره کرد و گفت: شرکت برای تمامی هنرمندان و علاقه مندان عکاس در این جشنواره آزاد است هر عکاس ١٠ قطعه عکس به صورت سیاه و سفید و یا رنگی از طریق سایت جشنواره به آدرس www.artalborziha.ir ارسال کنند.