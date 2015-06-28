به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین نیا پیش از ظهر شنبه در جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای اکران فیلم سینمایی رستاخیز اظهار داشت: چند روز پیش امانتداری سینماهای ساحل، فلسطین، خانواده به حوزه هنری اصفهان سپرده شد و بدین ترتیب با مجموعه سوره و سینما سپاهان، حوزه هنری بر ۵ سینمای اصفهان در راستای اهداف خود سرمایه گذاری می کند.

وی با بیان اینکه حوزه هنری به دو موضوع تولید و اکران فیلم توجه ویژه دارد، افزود: تمام تلاش ما این است که حوزه هنری غیر از تولید روی اکران سرمایه گذاری کند که فیلم های ساخته شده با شکل مناسب به مخاطب عرضه شود.

تنها چراغ سه سینما در شهر اصفهان روشن است

رئیس حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه اکنون تنها چراغ سه سالن سینمایی در اصفهان روشن است که این موضوع، وضعیت مطلوبی برای پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیست، تاکید کرد: در شهرستان های استان شاهد وضعیت بهتری هستیم چراکه بسیاری از آنها در سالهای اخیر دارای سالن سینمایی شدند و امیدواریم با همکاری نهادهای استان در ۲۴ شهرستان اصفهان سالن سینمایی داشته باشیم.

وی بازسازی سینماهای اصفهان و ایجاد پردیس های سینمایی را از برنامه های حوزه هنری استان برشمرد و گفت: چشم انداز رسیدن به حداقل ۱۰ سینما در اصفهان را در سالهای آینده مدنظر داریم.

سیدین نیا با ابراز امیدواری از اینکه با رسیدن به وضعیت مطلوب سینمایی فیلم‌هایی همچون رستاخیز همزمان در چندین سینمای اصفهان اکران شود، تاکید کرد: مردم ما نشان دادند که از سینما و فیلم خوب استقبال می کنند و به ویژه در دهه‌های اخیر هر جا که هنرمندان با اندیشه ژرف به میدان آمدند تاثیر خاص خود را در پیشرفت سینمای ایران نشان داده است.

وی با بیان اینکه لازم است در این عرصه از هنرمندانی که تفکر خوب داشته و سرمایه گذار‌ی عمیقی در حوزه اندیشه دارند حمایت شود، ابراز داشت: تاثیرگذاری سینما غیرقابل انکار است و از دیدگاه من اثری که یک فیلم مناسب سینمایی می تواند داشته باشد تلویزیون نمی تواند ایفا کند.

سینمای ساحل و سپاهان میزبان فیلم رستاخیز خواهند بود

رئیس حوزه هنری اصفهان با اشاره به اکران فیلم رستاخیز در سینما ساحل همزمان با سراسر کشور در اصفهان در ایام عید سعید فطر و در ادامه در سینما سپاهان بیان داشت: امیدواریم مسئولان به شکل همه جانبه پس از اکران فیلم رستاخیز به میدان بیایند و از این فیلم خوش ساخت و تاثیر گذار حماتیهای لازم را انجام دهند.

وی افزود: حمایت همه جانبه از فیلم های مناسب را وظیفه فرهنگی هنری خود می دانیم چرا که این اعتقاد را دنبال می کنیم که مردم را با سینما آشتی دهیم تا بهترین بهره را از این هنر هفتم در زندگی خود ببرند.