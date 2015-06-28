سرویس مدارس فارس با رویکرد «مدرسه سیار» ساماندهی می شود

محسن کلاری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در سال تحصیلی آینده مطالبات و خواسته‌های متقاضیان سرویس مدارس در بسیاری از بخش‌ها به‌صورت الکترونیکی پیگیری می‌شود، اظهار داشت: سازمان دانش‌آموزی همراه با انجمن اولیا و مربیان در استان و نواحی شیراز وظیفه ساماندهی سرویس مدارس را به عهده دارد.

وی بیان کرد: اعضای کارگروه ماده ۱۸ شهر شیراز که وظیفه تصمیم سازی در امور سرویس حمل‌ و نقل دانش آموزان را عهده‌دار است با عزم جدی، افزایش کیفیت ارائه خدمات به دانش آموزان و خانواده‌ها را در اولویت کاری قرار داده است.

رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس عنوان کرد: سرویس مدارس در قالب پروسه حمل‌ و نقل دانش‌آموزی موضوع مهمی است که در قالب مدرسه سیار به آن نگاه می‌شود.

توجه به موضوع فرهنگی و تربیتی در سرویس مدارس

کلاری بابیان اینکه سازمان دانش‌آموزی فارس به‌عنوان مجری سرویس مدارس در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای توسعه در چند محور برنامه‌ریزی‌های دقیقی را در دستور کار دارد، گفت: توجه به خصوصیات فردی و شخصیتی راننده، کیفیت خودرو، نحوه ارتباط با والدین، نرخ شهریه، چگونگی دریافت و پرداخت شهریه، نحوه نظارت و ارزیابی و از همه مهم‌تر وجود شرایط تربیتی و فرهنگی در سرویس مدارس ازجمله موضوعاتی است که سازمان دانش‌آموزی با بهره‌گیری از کارشناسان و برنامه ریزان مجرب به ساماندهی آن پرداخته است

وی ابراز داشت: توجه به موضوع فرهنگی و تربیتی در سرویس مدارس و استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتباط هر چه بیشتر و نظارت دقیق‌تر مسئولان و همچنین تعامل هر چه بیشتر با شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان به‌عنوان افراد مؤثر در این راستا در اولویت برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی قرارگرفته است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس عنوان کرد: در این راستا مدیران اجرایی مدارس به‌عنوان بازوان اصلی می‌توانند ارائه خدمات باکیفیت به دانش آموزان و خانواده‌ها را به‌طور ویژه دنبال کنند.

کلاری اظهار داشت: برخی مشکلات سال‌های گذشته ازجمله عدم شفافیت نرخ‌ها که تا حدی باعث نگرانی خانواده‌ها شده بود در سال جاری با برنامه‌ریزی هماهنگ رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای ساماندهی سرویس مدارس، توجه به استانداردهای حمل‌ونقل دانش‌آموزی کشورهایی که از سرویس مدارس استفاده می‌کنند نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس با اشاره به راه‌اندازی دو سامانه الکترونیکی در راستای بهبود وضعیت کیفی سرویس مدارس عنوان کرد: اطلاعات چگونگی استفاده خانواده‌ها از این دو سامانه به‌زودی اعلام می‌شود و مطالبات و خواسته‌های متقاضیان سرویس مدارس از طریق یکی از این سامانه‌ها پیگیری خواهد شد.

کلاری گفت: مانور رسمی سرویس مدارس در روزهای پایانی شهریور کلید می‌خورد لذا خانواده‌ها باید با آگاهی کامل از مفاد قرارداد، مطالبات و سؤال‌های خود را پیگیری کنند.

۴۰۰ دانش‌آموز از فارس به عتبات عالیات اعزام شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کیفیت‌بخشی اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه‌ریزی صحيح، اصولي و هدفمند براي شكوفا كردن استعدادها و توانمندی‌های آن‌ها در خلال اوقات فراغت از مهم‌ترین اركان نظام تعلیم و تربیت است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس ادامه داد: سازمان دانش‌آموزی سعی کرده است در راستای تقویت روحیه اجتماعی و مشارکتی دانش آموزان همراه با دستگاه‌های متولی اوقات فراغت دانش آموزان را غنی‌سازی کند.

کلاری بیان کرد: در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود ۴۰۰ دانش‌آموز پسر و دختر به هماره والدینشان در قالب ۴۰ کاروان به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی با اشاره به تأثیر تربیتی، اخلاقی و اعتقادی زیارت عتبات عالیات بر دانش آموزان اظهار داشت: دانش آموزان سرمایه‌های اصلی نظام هستند و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی برای آنان از وظایف مهم همه ماست.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس بر ضرورت بهره‌گیری ظرفیت دانش آموزان در سفر عتبات عالیات تاکید کرد و گفت: ۱۰۵ دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی به مکه مکرمه و مدینه منوره اعزام‌شده است.

کلاری بیان کرد: عمره دانش‌آموزی یک سفر صرف زیارتی نیست بلکه یک اردوی آموزشی در راستای تربیت دینی و اجتماعی است، این اردو به‌گونه‌ای مقدمه تربیت شناخت انسان با تمام ویژگی‌ها است و بدون شناخت و معرفت حقیقی این تربیت محقق نمی‌شود.

برگزاری اردوی تشکیلاتی پیشتازان و فرزانگان در شیراز

وی همچنین از برگزاری اردوی تشکیلاتی پیشتازان و فرزانگان در مردادماه سال جاری خبر داد و افزود: این اردوی هشت‌روزه در قالب دو گروه ۵۰۰ نفری در آبان ماه در اردوگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می‌شود.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس تصریح کرد: این اردوها در راستای تقویت فعالیت‌های دانش‌آموزی برگزار می‌شود و دانش آموزان در فرآیند این اردوها زندگی جمعی و تعامل با یکدیگر و مهارت‌های زندگی را آموزش می‌بینند.

کلاری همچنین از برگزاری اردوی مربیان تشکیلات پیشتازان و فرزانگان فارس در تهران خبر داد و اعلام کرد: این اردوی آموزشی نیز برای ۱۰۰ نفر از مربیان فارس در مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در مسجد شهدای شیراز

وی همچنین از برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در شیراز خبر داد و اظهار داشت: این اعتکاف دانش‌آموزی با حضور ۶۰۰ دانش‌آموز دختر در مقطع متوسطه دوم از هفتم تا یازدهم تیرماه مصادف با ۱۱ تا ۱۴ ماه مبارک رمضان در مسجد شهدای شیراز برگزار می‌شود.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس بیان کرد: در سه روز اعتکاف دانش‌آموزی برنامه‌های متنوع معنوی برای دانش آموزان در نظر گرفته‌شده است.

کلاری از حضور دو مشاور و روانشناس در محل برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی خبر داد و افزود: تشکیل حلقه‌های معرفتی، برگزاری کلاس مهارت‌های زندگی، مسابقات فرهنگی و مذهبی، شرکت در کلاس‌های اوریگامی، طراحی بامداد، بازدید از نمایشگاه شهدای لشکر ۱۹ فجر و خادم صادق، کاردستی با وسایل دورریختنی و ... ازجمله برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای دانش آموزان معتکف است.

وی افزود: برگزاری رایگان دوره‌های آموزشی خبرنگاری و عکاسی خبری در دو روز، پخش فیلم‌های معناگرا همراه با نقد آن، برگزاری کلاس‌های مختلف در حوزه صنایع‌دستی بازدید از نمایشگاه شهدای لشکر ۱۹ فجر ازجمله برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای دانش آموزان است.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس همچنین بیان کرد: برنامه‌های متعددی نیز در قالب ضیافت آسمانی، حلقه‌های معرفتی، آسیب‌های فضای مجازی، آموزش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان در نظر گرفته‌شده است.

کلاری تصریح کرد: برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی علاوه بر تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی دانش آموزان، تقویت روحیه اجتماعی آن‌ها را نیز به همراه دارد.

وی یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاری و عکاسی خبری توسط سازمان دانش‌آموزی و با محوریت خبرگزاری پانا در طول سال به‌طور مستمر برگزار می‌شود.