مازندران پایلوت مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب پيش از ظهر يكشنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری ساري با بيان اينكه در برخی از موضوعات امنيتی نيروهای انتظامی آماده باش هستند، اظهارداشت: طبق بخشنامه ارائه شده بايد آماده باشی نيروها انجام نشود چرا كه همين امر در بين مردم نگرانی ايجاد می كند.

وی با بيان اينكه بايد موضوعات انتظامی به اجتماعی با توجه به ظرفيت های بسيار در استان از قبيل حوزه علميه، اساتيد دانشگاه و ... تبديل شود، افزود: بايد مشكلات انتظامی و امنيتی را از طريق مسائل اجتماعی مرتفع كنيم.

سردار جعفري نسب با بيان اينكه با افزايش سطح سواد اجتماعی موجب كاهش نگرانی در جامعه می شود، اذعان داشت: پاكسازی ترك محله ساری و ايجاد امنيت در ان همه مشكلات اين منطفه برطرف شده است.

وی با بيان اينكه بايد نگرانی و ناراحتی در بين مردم از بين برود، تصريح كرد: برای ايجاد امنيت بيشتر در استان دوربين های مدار بسته با تصويب شورای تامين ۴۰۰ عدد و ۴۰ شهرستان در استان نصب شود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به کشف جسد یک زن در خزرآباد ساری و قتل در شهرستان سیمرغ تصریح کرد: ۹۰ درصد قتل‌های كشف شده خانوادگی هستند، علت مرگ زن در خزر آباد خودكشی و در سيمرغ مشكل و نزاع خانوادگی اعلام شد.

جعفری نسب با اشاره به وجود منابع طبیعی بکر در مازندران افزود: در دو سال اخیر حراست منابع طبيعی و زراعی براي ساخت و سازهای غير مجاز و تجاوز به عرصه های طبيعی ورود پيدا كرده است.

وی در خصوص تخریب يا عدم تخريب ساختمان‌های غیرمجاز از قبل ساخته شده، تصريح. كرد: بايد براي رفع حساسيت ها در بين مردم تلاش هايی صورت گيرد.

کمبود آب شرب و کشاورزی در ساری

همچنين فرماندار ساری به كمبود آب شرب و كشاورزی در استان و شهرستان اشاره كرد و گفت: بايد مشكل سد شهيد رجايی رفع و دستگاههای مرتبط در زمينه اطلاع رسانی و تشويق مردم در صرفه جويی تلاش كنند.

جواد واحدی با اشاره به نزديك شدن سال مالی جديد، اظهار داشت: تمام دستگاههای اجرايی بايد در جذب اعتبارات با برنامه های ارائه شده، تلاش كنند.

وی يكی از معضلات مركز استان مازندران را نبود هماهنگی دستگاههای حفاري در شهرداری ها براي كاهش معضلات مردم برشمرد.

واحدی به برگزاری انتخابات و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايی، افزود: حق الناس و انجام اصل قانون دو موضوع مهم در انتخابات است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.