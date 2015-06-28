لهستان ست دوم را پیروز شد/ دو تیم برابر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱ روز یکشنبه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ست دوم تیم لهستان توانست به برتری برسد و کار را به تساوی بکشاند.

آنتیگا در ست دوم دست به یک تغییر در ترکیب خود زد و فابیان درژیژگا را به میدان فرستاد تا با تفکرات این پاسور تنوع بیشتری را در خط حمله حریف شاهد باشیم. این تیم که در سرویس‌ها خیلی بهتر شده بود ۶ بر ۳ پیش افتاد که کواچ تقاضای تایم اوت کرد. در بازگشت به زمین معروف یک دفاع عالی انجام داد و موسوی هم با پوئن سرویس فاصله را به حداقل رساند. در ادامه برتری ۸ بر ۶ لهستان در وقت نخست استراحت فنی این ست ثبت شد.

تیم ایران با هماهنگی دفاع روی تور و عقب زمین در امتیاز ۱۰ به حریف رسید ولی با تغییر سرویس حریف دو پوئن سرویس گرفت تا اختلاف به ۳ امتیاز افزایش یابد. این فاصله در وقت دوم استراحت فنی با ثبت امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود لهستان حفظ شد.

این فاصله بازگشت دو تیم به زمین بیشتر هم شد. لهستانی‌ها با سرویس‌های هدفدار و دفاع روی تور منسجمی که داشتند تیم کشورمان را تحت فشار قرار دادند و ۱۹ بر ۱۴ پیش افتادند که کواچ تایم اوت گرفت. سرمربی تیم ایران در امتیازات پایانی نفرات اصلی را بیرون کشید و در نهایت این ست با برتری ۲۵ بر ۲۰ مهمان خاتمه یافت.