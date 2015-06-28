قهرمان وزنه برداری جهان در بام ایران حضور یافت

عبدالله نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپا شدن اردوی تیم ملی ایران در شهرکرد، اظهار داشت: بزرگان وزنه برداری کشور و جهان در این اردو حضور دارند و اردوی تیم ملی وزنه برداری به مدت ۲۱ روز در این استان برگزار می شود.

وی افزود: بالا بودن ارتفاع زیاد از سطح دریای شهر شهرکرد مهمترین عامل برای انتخاب این شهر برای تمرین اردوی تیم ملی است.

رئیس هیئت وزنه برداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: تمام برنامه ریزی ها و اقدامات برای انجام هرچه بهتر و مطلوب اردوی تیم ملی در شهرکرد انجام شده است.

وی یادآور شد: در این اردو ۱۶ ورزشکار وزنه بردار برتر کشور حضور دارند که سومین مرحله انتخابی اردوی تیم ملی برای رقابت های آسیایی است.

عبدالله نیکبخت بیان کرد: ملی پوشان وزنه برداری کشورمان با همراهی حسین توکلی به عنوان سرمربی و مهدی پانزان و محسن بیرانوند به عنوان مربی وارد شهرکرد شده اند.

رئیس هیئت وزنه برداری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری این اردو نقش مهمی در افزایش انگیزه قهرمانی جوانان وزنه بردار این استان دارد، گفت: با برگزاری این اردو در استان چهارمحال و بختیاری، بسیاری از تجربیات ورزشکاران نام آور کشور به ورزشکاران جوان این استان انتقال پیدا می کند و زمینه برای قهرمان پروری در استان فراهم می شود.