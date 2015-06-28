شکست بدموقع ایران برابر لهستان/ شانس صعود تیم ملی والیبال کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱ روز یکشنبه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم کشورمان با حساب ۳ بر یک برابر قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ نتیجه را واگذار کرد و شانس صعود خود به مرحله نهایی این مسابقات را تا حد زیادی کاهش داد.

در این بازی تیم ایران ست‌ نخست را ۲۵ بر ۲۳ از آن خود کرد اما پس از آن لهستان بود که به ترتیب ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹ برنده شد تا در مجموع ۳ بر یک پیروز شود. با این نتیجه لهستان با ۷ پیروزی و ۲۰ امتیاز پس از آمریکا در رده دوم جدول گروه B باقی ماند تا در آستانه صعود به مرحله نهایی قرار گیرد.

شروع خوب مردان کواچ

در حالی که بر خلاف انتظارها لهستان بارتوژ کورک را از ابتدا در ترکیب خود نداشت تیم ایران با همان ترکیب دیدار قبل بازی را شروع کرد. سعید معروف، میلاد عبادی‌پور، مجتبی میرزاجانپور، عادل غلامی، سیدمحمد موسوی، شهرام محمودی و مهدی مرندی (لیبرو) نفرات شروع کننده تیم ایران بودند.

بازی را دو تیم کاملا پایاپای آغاز کردند و برابر پیش رفتند. حساسیت بالای بازی باعث شده بود هر دو مربی از همان امتیازات اول با درخواست ویدیو چک اجازه ندهند حریف پیشی بگیرد. در حالی که لهستان برتری خود را در وقت اول استراحت فنی ثبت کرده بود اعتراض کواچ و تکرار سرویس باعث شد عبادی‌پور مهاجم حریف را دفاع کند و برتری ۸ بر ۷ برای ایران ثبت شود.

رقابت حساس دو تیم با برتری یک امتیازی ایران ادامه داشت که سرویس‌های خوب میرزاجانپور و استفاده عالی شهرام محمودی از دو توپ برگشتی برتری ۱۶ بر ۱۳ ایران در وقت دوم استراحت فنی را به دنبال داشت. لهستان امتیازات را جبران کرد و در امتیاز ۲۱ بر ۲۰ به سود کشورمان بود که کواچ تقاضای تایم اوت کرد تا در روند حریف وقفه ایجاد شود. سرانجام لهستانی‌ها در امتیاز ۲۲ به ایران رسیدند. دو تیم در امتیاز ۲۳ هم برابر شدند اما در نهایت این ست را تیم کشورمان ۲۵ بر ۲۳ به سود خود خاتمه داد.

تعویض طلایی آنتیگا

آنتیگا در ست دوم دست به یک تغییر در ترکیب خود زد و فابیان درژیژگا را به میدان فرستاد تا با تفکرات این پاسور تنوع بیشتری را در خط حمله حریف شاهد باشیم. این تیم که در سرویس‌ها خیلی بهتر شده بود ۶ بر ۳ پیش افتاد که کواچ تقاضای تایم اوت کرد. در بازگشت به زمین معروف یک دفاع عالی انجام داد و موسوی هم با پوئن سرویس فاصله را به حداقل رساند. در ادامه برتری ۸ بر ۶ لهستان در وقت نخست استراحت فنی این ست ثبت شد.

تیم ایران با هماهنگی دفاع روی تور و عقب زمین در امتیاز ۱۰ به حریف رسید ولی با تغییر سرویس حریف دو پوئن سرویس گرفت تا اختلاف به ۳ امتیاز افزایش یابد. این فاصله در وقت دوم استراحت فنی با ثبت امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود لهستان حفظ شد.

این فاصله بازگشت دو تیم به زمین بیشتر هم شد. لهستانی‌ها با سرویس‌های هدفدار و دفاع روی تور منسجمی که داشتند تیم کشورمان را تحت فشار قرار دادند و ۱۹ بر ۱۴ پیش افتادند که کواچ تایم اوت گرفت. سرمربی تیم ایران در امتیازات پایانی نفرات اصلی را بیرون کشید و در نهایت این ست با برتری ۲۵ بر ۲۰ مهمان خاتمه یافت.

سرویس‌های هدفدار مهمان

بازی در ست سوم با سرویس‌های عالی فابیان آغاز شد و این تیم ۳ بر صفر پیش افتاد. اگر چه ایران دو امتیاز گرفت اما پوئن سرویس کوبیاک بار دیگر فاصله را افزایش داد. مهمان که بر بازی مسلط شده بود وقت نخست استراحت فنی این ست را ۸ بر ۵ به سود خود ثبت کرد.

تیم ایران با چند سرویس خوب و توپگیری در انتهای زمین در امتیاز ۹ با حریف برابر شد و حتی ۱۰ بر ۹ هم پیش افتاد ما حریف سرویس را برگرداند و سپس کوبیاک یک پوئن سرویس گرفت و در ادامه هم عبادی‌پور و محمودی دو اشتباه متوالی انجام دادند تا حریف ۱۴ بر ۱۱ برتری خود را روی تابلوی امتیازات ثبت کند. وقت دوم استراحت فنی ست سوم با برتری ۱۶ بر ۱۳ تیم لهستان همراه شد.

اشتیاهات تیم ایران در خط حمله یکی پس از دیگری بر امتیازات تیم لهستان اضافه کرد. کواچ با این شرایط دست به تغییر زد و قائمی و زرینی را به میدان فرستاد که فاصله دو تیم حتی تا امتیاز ۱۹ بر ۱۷ هم کاهش یافت اما بار دیگر اشتباهات متوالی از سوی بازیکنان ایران سر زد تا لهستان این ست را ۲۵ بر ۲۰ برنده شود و در مجموع ۲ بر یک از ایران پیش بیفتد.

اشتباهات متوالی خط حمله ایران

لهستانی‌ها با دفاع‌های خوب خود در ابتدای ست چهارم نیز به تیم ایران شوک وارد کردند و ۴ بر یک پیش افتادند اما وقتی شهرام محمودی به خط سرویس رفت با سرویس‌های هدفدار او دریافت‌های حریف مختل شد و خط دفاعی ایران نیز بازیکنان بلند زن حریف را تحت فشار قرار داد تا کار دو تیم به تساوی در عدد ۴ و سپس برتری ۵ بر ۴ کشورمان کشیده شود و آنتیگا برای کنترل تیم ایران چاره را در تایم اوت ببیند. اشتباهات تیم ایران که در این بازی زیاد شده بود در نهایت برتری ۸ بر ۷ حریف را در وقت نخست استراحت فنی به دنبال داشت.

ادامه بازی با تداوم اشتباهات مردان ایران در خط حمله همراه بود و کواچ در برتری ۱۳ بر ۹ حریف به سراغ تایم اوت رفت. این فاصله را بازیکنان لهستان حفظ کردند و در وقت دوم استراحت فنی هم ۱۶ بر ۱۲ برتری خود را ثبت کردند. بازیکنان کشورمان که روحیه خود را از دست رفته می‌دیدند به خصوص در دریافت اول مشکلات زیادی داشتند و در نهایت این ست را هم ۲۵ بر ۱۹ واگذار کردند.