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۷ تیر ۱۳۹۴، ۲۳:۴۰

بیست و ششمین دوره لیگ جهانی؛

شکست بدموقع ایران برابر لهستان/ شانس صعود تیم ملی والیبال کم شد

شکست بدموقع ایران برابر لهستان/ شانس صعود تیم ملی والیبال کم شد

تیم ملی والیبال ایران در دیداری حساس و سرنوشت ساز برابر لهستان، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ نتیجه را واگذار کرد تا شانس صعود خود را به مرحله نهایی رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۵ کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان از ساعت ۲۱ روز یکشنبه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم کشورمان با حساب ۳ بر یک برابر قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ نتیجه را واگذار کرد و شانس صعود خود به مرحله نهایی این مسابقات را تا حد زیادی کاهش داد.

در این بازی تیم ایران ست‌ نخست را ۲۵ بر ۲۳ از آن خود کرد اما پس از آن لهستان بود که به ترتیب ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹ برنده شد تا در مجموع ۳ بر یک پیروز شود. با این نتیجه لهستان با ۷ پیروزی و ۲۰ امتیاز پس از آمریکا در رده دوم جدول گروه B باقی ماند تا در آستانه صعود به مرحله نهایی قرار گیرد.

شروع خوب مردان کواچ
در حالی که بر خلاف انتظارها لهستان بارتوژ کورک را از ابتدا در ترکیب خود نداشت تیم ایران با همان ترکیب دیدار قبل بازی را شروع کرد. سعید معروف، میلاد عبادی‌پور، مجتبی میرزاجانپور، عادل غلامی، سیدمحمد موسوی، شهرام محمودی و مهدی مرندی (لیبرو) نفرات شروع کننده تیم ایران بودند.

بازی را دو تیم کاملا پایاپای آغاز کردند و برابر پیش رفتند. حساسیت بالای بازی باعث شده بود هر دو مربی از همان امتیازات اول با درخواست ویدیو چک اجازه ندهند حریف پیشی بگیرد. در حالی که لهستان برتری خود را در وقت اول استراحت فنی ثبت کرده بود اعتراض کواچ و تکرار سرویس باعث شد عبادی‌پور مهاجم حریف را دفاع کند و برتری ۸ بر ۷ برای ایران ثبت شود.

رقابت حساس دو تیم با برتری یک امتیازی ایران ادامه داشت که سرویس‌های خوب میرزاجانپور و استفاده عالی شهرام محمودی از دو توپ برگشتی برتری ۱۶ بر ۱۳ ایران در وقت دوم استراحت فنی را به دنبال داشت. لهستان امتیازات را جبران کرد و در امتیاز ۲۱ بر ۲۰ به سود کشورمان بود که کواچ تقاضای تایم اوت کرد تا در روند حریف وقفه ایجاد شود. سرانجام لهستانی‌ها در امتیاز ۲۲ به ایران رسیدند. دو تیم در امتیاز ۲۳ هم برابر شدند اما در نهایت این ست را تیم کشورمان ۲۵ بر ۲۳ به سود خود خاتمه داد.

تعویض طلایی آنتیگا
آنتیگا در ست دوم دست به یک تغییر در ترکیب خود زد و فابیان درژیژگا را به میدان فرستاد تا با تفکرات این پاسور تنوع بیشتری را در خط حمله حریف شاهد باشیم. این تیم که در سرویس‌ها خیلی بهتر شده بود ۶ بر ۳ پیش افتاد که کواچ تقاضای تایم اوت کرد. در بازگشت به زمین معروف یک دفاع عالی انجام داد و موسوی هم با پوئن سرویس فاصله را به حداقل رساند. در ادامه برتری ۸ بر ۶ لهستان در وقت نخست استراحت فنی این ست ثبت شد.

تیم ایران با هماهنگی دفاع روی تور و عقب زمین در امتیاز ۱۰ به حریف رسید ولی با تغییر سرویس حریف دو پوئن سرویس گرفت تا اختلاف به ۳ امتیاز افزایش یابد. این فاصله در وقت دوم استراحت فنی با ثبت امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود لهستان حفظ شد.

این فاصله بازگشت دو تیم به زمین بیشتر هم شد. لهستانی‌ها با سرویس‌های هدفدار و دفاع روی تور منسجمی که داشتند تیم کشورمان را تحت فشار قرار دادند و ۱۹ بر ۱۴ پیش افتادند که کواچ تایم اوت گرفت. سرمربی تیم ایران در امتیازات پایانی نفرات اصلی را بیرون کشید و در نهایت این ست با برتری ۲۵ بر ۲۰ مهمان خاتمه یافت.

سرویس‌های هدفدار مهمان
بازی در ست سوم با سرویس‌های عالی فابیان آغاز شد و این تیم ۳ بر صفر پیش افتاد. اگر چه ایران دو امتیاز گرفت اما پوئن سرویس کوبیاک بار دیگر فاصله را افزایش داد. مهمان که بر بازی مسلط شده بود وقت نخست استراحت فنی این ست را ۸ بر ۵ به سود خود ثبت کرد.

تیم ایران با چند سرویس خوب و توپگیری در انتهای زمین در امتیاز ۹ با حریف برابر شد و حتی ۱۰ بر ۹ هم پیش افتاد ما حریف سرویس را برگرداند و سپس کوبیاک یک پوئن سرویس گرفت و در ادامه هم عبادی‌پور و محمودی دو اشتباه متوالی انجام دادند تا حریف ۱۴ بر ۱۱ برتری خود را روی تابلوی امتیازات ثبت کند. وقت دوم استراحت فنی ست سوم با برتری ۱۶ بر ۱۳ تیم لهستان همراه شد.

اشتیاهات تیم ایران در خط حمله یکی پس از دیگری بر امتیازات تیم لهستان اضافه کرد. کواچ با این شرایط دست به تغییر زد و قائمی و زرینی را به میدان فرستاد که فاصله دو تیم حتی تا امتیاز ۱۹ بر ۱۷ هم کاهش یافت اما بار دیگر اشتباهات متوالی از سوی بازیکنان ایران سر زد تا لهستان این ست را ۲۵ بر ۲۰ برنده شود و در مجموع ۲ بر یک از ایران پیش بیفتد.

اشتباهات متوالی خط حمله ایران
لهستانی‌ها با دفاع‌های خوب خود در ابتدای ست چهارم نیز به تیم ایران شوک وارد کردند و ۴ بر یک پیش افتادند اما وقتی شهرام محمودی به خط سرویس رفت با سرویس‌های هدفدار او دریافت‌های حریف مختل شد و خط دفاعی ایران نیز بازیکنان بلند زن حریف را تحت فشار قرار داد تا کار دو تیم به تساوی در عدد ۴ و سپس برتری ۵ بر ۴ کشورمان کشیده شود و آنتیگا برای کنترل تیم ایران چاره را در تایم اوت ببیند. اشتباهات تیم ایران که در این بازی زیاد شده بود در نهایت برتری ۸ بر ۷ حریف را در وقت نخست استراحت فنی به دنبال داشت.

ادامه بازی با تداوم اشتباهات مردان ایران در خط حمله همراه بود و کواچ در برتری ۱۳ بر ۹ حریف به سراغ تایم اوت رفت. این فاصله را بازیکنان لهستان حفظ کردند و در وقت دوم استراحت فنی هم ۱۶ بر ۱۲ برتری خود را ثبت کردند. بازیکنان کشورمان که روحیه خود را از دست رفته می‌دیدند به خصوص در دریافت اول مشکلات زیادی داشتند و در نهایت این ست را هم ۲۵ بر ۱۹ واگذار کردند.

کد مطلب 2789407

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    نظرات

    • علیرضا همدانی ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
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      واقعا بازی اعصاب خورد کنی بود ! ...
    • پرستواسدی ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      وای دارم دیونه میشم واقعاچرا ب همین راحتی بازی رو واگذارکردند اصلاتوقع نداشتم از طرز سرویسای ک خراب کردند توپ های ک ب اوت فرستادند اگه اگه فقط یکم بیشتر بازی رو قدرتی و تعداد سرویس های جهشی روکم میکردن ک بیشترشون بیرون اززمین میرفت وخطاهاروکم میکردن الان مابرنده بودیم ن اونا .....من امشب خوابم نمیبره
    • ناشناس ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      اعتماد به نفس بچه های ایرانی کمه. روحیه ضعیف و همه کارهاشون از جمله شادی کردن با گرفتن امتیاز هم انفرادی اما لهستانی ها گروهی شادی میکردند. این چیزها به اندازه تکنیک دونستن مهمه. یکی بهمون یاد بده.
    • مربی والیبال ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      تیم ایران غیر از سروصدای تماشاچیان هیچ چیز نداشت و این جوری هیچ تیمی برندە نمیشود ، ما باید فرهنگ تشویق کردن را از کشورهای عقب ماندە یاد بگیریم.
    • عاطفه نخعی ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      کواچ در گرفتن تایم اوت اشتباه زیادی داشت گرفتن ان در امتیاز 19و24 اشتباه بود و محمودی که خسته. بود را تعویض. نمیکرد
    • گهرخاني ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      شانس صعود كم نشد صفر شد
    • مهدی ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      بازم بچه هارو دوست داریم دمشون گرم.به امید موفقیت آینده.
    • امیر حسین ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      بچه ها واقعا عالی بازی کردن لهستان بدون وجود کورک عالی بازی کرد
    • حقیقت ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      من یک سوال دارم.چرا کواچ عبادی پورو تعویض نکرد؟یعنی به کرسی نشوندن حرفش مهم تر از غرور ملی ما بود؟چرا غفورو بی دلیل کشید بیرون؟ اون که هرچی توپ رسید دستش امتیاز کرد.فقط چون ضمن احترام به کواچ ولاسکو رو هم دوست داره باید رو نیمکت بشینه تا ایران ببازه؟
    • هموطن ۰۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      هرکسی هم تو این ورزشگاه پر سر و صدا پر هرج و مرج بازی کنه حقش باخت است. تقصیر از سمت تماشاگران بیش از حد جو گیر است. آفرین به لهستان.
    • یک شهروند ایرانی ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      قهرمانان والیبالیست من دیدم چطور جانانه و غیرتی مقابل قهرمان دنیا جنگیدید جدا از نتیجه بدست آمده.شما تیم های قدرت مند آمریکا و لهستان و روسیه رو شکست دادید و دل مردم ایران رو شاد کردید.برای من شما همیشه برنده اید.و در آخر به سلامتی والیبالیست ها نه فوتبالیست ها به سلامتی با غیرتا نه بی غیرت ها به سلامتی دل شاد کنا نه دل شکون ها
    • ناشناس ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      من هم اولش ناراحت شدم ولی بازم دست مریزاد .... این طبیعیه که هر کی قویتر بازی کنه بهتر نتیجه میگیره ... ما هنوز راه زیادی داریم ..... 10 روز دیگه ... و شهریور .... امیدوارم روز به روز تیم پیشرفت کنه .. بچه ها یک طرفه به قاضی نریم بیایید همه حمایت و تشویق و دعاشون کنیم ... بهتره منطقی بود.....
    • سعید ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      چرا چهره بچه ها اینقدر خسته و عصبی به نظر می رسید. جو سالن که به نفع بچه ها بود. آیا بچه ها از تیم لهستان ترس داشتند که کار به اینجا رسید... واقعاً معلوم نیست. برای ما که خیلی عجیب بود.
    • یک ایرانی از گتوند ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
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      بازی تقریبا خوبی بود اما والیبالیست ها در سه ست اخر اعتماد به نفس اشون را از دست داده بودندولهستانی ها خیلی هوشمندانه و زیرکانه بازی را تمام کردند اما هنوز چیزی را از دست ندادیم وامیدوارم بتونیم ببریم وصعود کنیم.من مظمئنم
    • کیمیا ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      واقعا بازی ناراحت کننده ای بود .بازیکنان ما اصلا اعتماد به نفس نداشتند ولی اگه مثل جمعه بازی کرده بودند میتونستند لهستانی هارو شکست بدن...😟
    • بیژن ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      با تشکر از بازیکنان که تا آنجا که توان داشتند جنگیدند ولی باید قدرت و تجربه تیم مقابل که لهستان است و قهرمان جهان را باید در نظر بگیریم که آنها روش بازی ایران را فهمیدند و بدل آن را بکار بردند و من کمی هم در چهره بازیکنان تشویش و نگرانی میدیدم و تجربه هر شکستی پیروزی است .
    • مهتاب ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      آفرین به بچه ها ، تا جایی که توان داشتند خوب بازی کردند و همین مهمه نه برد و باخت
    • علی ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
      0 0
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      مربی ما باید عبادی پور را تعویض می کرد با 3 دفاع پیش میرفتیم تا خط حمله حریف نتواند آبشار بزنه .تیم ما در دریافت اول بسیار ضعیف هست لهستان این موضوع را خوب فهمید وبا سرویسهای پرشی تیم ما را ذلیل کرد.
    • احمدی کامران ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
      0 0
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      انصافا لهستان حقش بود که بازی رو بردو خیلی قویتر از ایرانه،

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