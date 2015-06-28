۶۰درصد زکات جمع آوری شده در کردستان به محرومان اختصاص داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار داشت: با تاکید مقام معظم رهبری زکات جمع آوری شده به سمت حمایت و کمک به محرومین هدف گذاری می شود.

وی افزود: در زمینه جمع ‌آوری زکات در سال گذشته شاهد رشد ۲۷ درصدی بوده ایم و این نشان از اعتقاد مردم متدین استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان بیان کرد: بر اساس دستور العمل اعلام شده سال گذشته نیز ۵۰ درصد از کل زکات جمع‌ آوری شده در حوزه رفع مشکلات فقرا و ۵۰ درصد نیز صرف اجرای پروژه‌ های عمرانی شد.

موسی نژاد یادآور شد: خوشبختانه سال گذشته از محل جمع‌ آوری زکات ۲۳۴ طرح عمرانی در استان کردستان اجرا شده و تعدادی از مشکلات در نواحی محروم برطرف شد.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای آغاز جمع‌ آوری زکات در استان کردستان تا کنون هزار و ۲۰۶ پروژه عمرانی و محرومیت ‌زدایی اجرا شده است که ۵۳۵ پروژه آن مربوط به دو سال گذشته بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان گفت: بیش از ۵۰ درصد پروژه های اجرایی مربوط به امور دینی، مساجد، غسالخانه ها، خانه عالم، کتابخانه و مسکن محرومین بوده است.

موسی نژاد اظهار داشت: همچنین در دو سال گذشته ۴۸۵ فقره کمک هزینه جهیزیه، ۲۴۲ فقره خرید و تعمیر مسکن، پرداخت کمک هزینه درمانی به ۴۶۲ بیمار تحت پوشش، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به هزار و ۱۲۰ نفر، پرداخت کمک ‌های موردی به چهار هزار و ۲۵۹ نیازمند و آزادی پنج نفر زندانی غیرعمد از محل جمع‌ آوری زکات از جمله اقدامات این حوزه طی دو سال گذشته در استان بوده است.

وی افزود: در دو سال اخیر در حوزه تشویقی جمع آوری زکات، ۱۳ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال توسط اوقاف و امور خیریه استان و پنج میلیارد و ۵۱۵ هزار ریال از سوی سپاه بیت‌ المقدس پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان با اشاره به این مطلب که تشویقی زکات پرداخت شده از سوی شورای زکات ۲۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در سال گذشته بوده است، بیان کرد: خوشبختانه استان در بحث جمع آوری زکات و کمک به نیازمندان از این طریق در کشور جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

موسی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در حال حاضر بیش از دو هزار عامل افتخاری که اکثرا از جامعه روحانیون استان هستند در کنار ۱۵۰ روحانی در امر ترویج و نهادینه‌ کردن پرداخت زکات و تشویق مردم در راستای این واجب الهی با کمیته امداد همکاری می ‌کنند.

وی ادامه داد: برنامه ‌ریزی برای جمع ‌آوری ۱۸۲ میلیارد ریال زکات با سهم ۶۰ درصدی نیازمندان و به کارگیری هزار و ۶۰۰ عامل افتخاری، ۵۰۰ نفر روحانی، به کارگیری ۶۰۰ نفر در شورا و دهیار و ۵۰۰ نفر معتمد روستایی از برنامه‌ های امسال شورای زکات در سطح استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان گفت: در سال گذشته ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات در سطح استان جمع ‌آوری شده است.