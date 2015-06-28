قوه قضائیه پناهگاه و مدافع حقوق مظلومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان پیش از ظهر یکشنبه و به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در جمع وکلا، رئیس، قضات و پرسنل دادگستری شهرستان دامغان اظهار داشت: اجرای عدالت باید همیشه در رأس برنامه های قوه قضائیه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی باید با پیروی از دستورات مبین اسلام در خصوص اجرای عدالت با مفاسد و جرائم و کسانی که سعی در تضییع حقوق مردم دارند بدون هیچ اغماضی قاطعانه برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز مردم از دستگاه قضایی انتظار احقاق حق، ابطال باطل و اجرای عدالت را دارند یادآور شد: قوه قضائیه الحمدالله توانسته با اجرای طرح ها و برنامه ها موفقیت هایی را در این راستا کسب کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه هفتم تیر ماه نمادی از مظلومیت، اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی است افزود: علت مناسبت قوه قضائیه نه به خاطر شهید مظلوم دکتر بهشتی بلکه در راستای خصوصیت های ممتاز و ویژگی آن شهید بزرگوار است.

رستمیان، استکبار ستیزی، دفاع از ارزش های دینی و اسلامی و حمایت از مظلومان را سه خصوصیت ویژه و ممتاز شهید دکتر بهشتی در طول حیاتش بیان کرد و افزود: دشمن با به شهادت رساندن دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفای امام (ره) می خواست بنیان نظام را از بین ببرد اما با عنایات الهی کار آنها نتیجه برعکس داد و شهادت این بزرگ مردان حیات دیگری به امت اسلامی داد.

وی در خاتمه گفت: با شهادت دکتر بهشتی و دیگر یاران او، یاد و نام آنان را برای همیشه زنده نگه داشت و امروز ما وظیفه داریم که پاسدار خوبی برای خون پاک آنان باشیم و یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم.

هفته قوه قضائیه از اول تا هفتم تیر ماه است.