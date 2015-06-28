شهروندان از روشن کردن آتش در علفزارهای حومه شهر خودداری کنند

علی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه ماه نخست امسال، ۱۹۹ فقره آتش سوزی در علفزارهای حومه شهر رشت اتفاق افتاده که توسط سازمان آتش نشانی شهرداری رشت اطفاء شده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد از آتش سوزی های علفزارهای حومه شهر رشت به طور عمدی رخ می دهد.

وی افزود: اگرچه آمار حریق علفزارها نسبت به سال گذشته از کاهش ۴۳ درصدی برخوردار است اما این آمارها نسبت به سال های گذشته نشان دهنده لزوم هوشیاری بهتر مردم است.

مقصودی با اشاره به افزایش گرمای هوا در ماه های پیش رو گفت: با توجه به اینکه شهر رشت از رطوبت پایین تری نسبت به سایر شهرهای استان برخوردار است و همچنین شدت گرما طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت، انتظار می رود که آمار حریق علفزارها افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت تاکید کرد: بسیاری از حریق ها توسط شهروندان به منظور پاک سازی زمین از علف ها یا سوزاندن نخاله آغاز می شود که متاسفانه دامان منازل و محوطه علفزارها را می گیید.

وی ادامه داد: نیاز است برای جلوگیری از وقوع حریق علفزارها به طور گسترده دقت کافی از سوی شهروندان و گردشگران صورت گیرد.

مقصودی با بیان اینکه آتش نشانی رشت با توجه به وسعت شهر و حومه تحت پوشش و همینطور آمار حریق ها با کمبود نیرو و امکانات مواجه است، ادامه داد: پرسنل آتشنشانی رشت با وجود کمبود نیرو تاکنون توانسته اند با تلاش مضاعف حریق های رخ داده را اطفا کنند اما انتظار داریم که مردم برای جلوگیری از حریق علفزارها نهایت دقت را به عمل آورند و از روشن کردن هر گونه آتش درنزدیکی علفزارها خودداری کنند.