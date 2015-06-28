به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سیزدهمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که با حضور آقایان حسن محرابی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی)، دکتر مهدی منتظرقائم (استاد منتخب شورای هماهنگی رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های تهران)، بهروز بهزادی (روزنامه‌نگار پیشکسوت) و دکتر محمدعلی وکیلی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات) تشکیل شد، پرونده تعدادی از روزنامه‌نگاران متقاضی، بررسی و با صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری برای افراد زیر موافقت شد:

تمدید مهلت ثبت نام در كارگاه رایگان روزنامه نگاری تا پایان رمضان

در خبری دیگر از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، سعید بهشتی دبیر اجرائی اولین کارگاه روزنامه نگاری ویژه دانشجویان و طلاب از تمدید مهلت ثبت نام در این کارگاه آموزشی تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و گف: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، دانشجویان و طلاب ۱۸ تا ۲۸ سال بمنظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، به محل برگزاری این نمایشگاه واقع در باغ موزه دفاع مقدس مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش دانشجویان و طلاب علاقمند همچنین می توانند تعداد ۴ اثر از آثار منتشر شده یا نشده خود را همراه با مشخصات کامل فردی همراه با کد ملی، تحصیلات و محل تحصیل، تلفن و نشانی منزل) به همراه دو قطعه عکس پرسنلی به صندوق پستی ۳۳۸ - ۱۷۱۸۵ و یا پست الكترونیك qpress۹۴@gmail.com ارسال کنند.

بنابر اعلام معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از کارشناسی اولیه آثار دریافتی و مصاحبه حضوری از داوطلبان، کارگاه روزنامه نگاری با حضور برگزیدگان مرحله اول، برگزار خواهد شد. این کارگاه یک ماهه به صورت رایگان و با حضور بهترین اساتید روزنامه نگاری کشور در مردادماه امسال برگزار می شود. در پایان دوره، به دانش پذیران گواهی معتبر اعطا و از ایشان در مجموعه های تحت مدیریت معاونت قرآنی استفاده خواهد شد.