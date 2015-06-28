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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

خبر مردود

خبر مردود

تبریز – مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه آذربایجان ‌شرقی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مسئولان محلی و استانی، حجت‌الاسلام علی مصائبی که پیش از این به مدت چهار سال مسوولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی را عهده دار بوده است، امروز (یکشنبه) به عنوان مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه آذربایجان ‌شرقی معرفی شد.

در این مراسم حکم سه ساله مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌ شرقی قرائت و از حجت ‌الاسلام حسینی مدیر کل پیشین اوقاف و امور خیریه استان قدردانی و عملکرد اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در سه سال گذشته در قالب ویژه نامه ای تبیین و تشریح شد.

گفتنی است پیش از این اخباری مبنی بر حضور برخی از مسوولان و مدیران آذربایجان شرقی در انتخابات مجلس پیش رو منتشر شده بود که در این میان نام مدیر کل سابق اوقاف و امور خیریه استان نیز دیده می شد و این اخبار با معرفی مدیر کل جدید این مجموعه بیش از پیش قوت می گیرد.

کد مطلب 2789450

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