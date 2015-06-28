دستگیری ۳ نفر صیاد غیر مجاز/کشف و ضبط ۲۴ قطعه ماهی

رضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پایان هفته گذشته ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی لار در حین گشت و پایش در منطقه کمردشت موفق به دستگیری یک صیاد غیر مجاز و کشف و ضبط ۱۰ قطعه ماهی شدند.

به گفتع وی، همچنین ماموران روز گذشته با یک صیاد غیر مجاز در حال دامگذاری در منطقه کمردشت برخورد کردند و با اقدام به موقع موفق به دستگیری این متخلف قبل از اقدام به صید و کشف و ضبط یک رشته تور ماهیگیری از این صیاد غیر مجاز شدند.

سرپرست پارک ملی لار اظهار داشتک ماموران اجرایی روز گذشته در منطقه کمردشت یک صیاد غیر مجاز را نیز که با یک عدد لنسر اقدام به صید ۱۴ قطعه ماهی کرده بود دستگیر کردند.

کرمی تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.