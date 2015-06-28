به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی، افزود: استان زنجان به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مرکز به غرب و شمال غرب کشور دارای موقعیت استثنایی است.

وی اظهار داشت: مزیت بزرگی برای هر سرمایه‌گذار و تاجری است که از طریق این استان به کشورهای آسیای میانه و بازار عراق ورود پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، گفت: کشور بلغارستان می‌تواند از قابلیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در استان زنجان استفاده کند.

جمیلی با بیان اینکه بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در استان زنجان قرار دارد افزود: همچنین استان زنجان در حوزه مس و فولاد و سایز معادن در حال برنامه‌ریزی برای بهره برداری قرار دارد و همچنین زنجان قطب برق کشور بوده و در حال تبدیل شدن به قطب it در ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: بحث صنایع نساجی هم در استان از اولویت‌هایی بالایی برخوردار است.

جمیلی بابیان اینکه زنجان می‌تواند با گیاهان دارویی وارد بازار بلغارستان شود گفت: بلغارستان ازجمله کشورهای مصرف‌کننده گیاهان دارویی است و در حال حاضر بخش اعظم نیازمندی‌های خود را از چین و آمریکا تأمین می‌کند و این در حالی است که ایران به‌ویژه زنجان فعالیت و تولیدات خوب و باسابقه‌ای درزمینه تولید گیاهان دارویی دارد و این امر می‌تواند زمینه صادرات و رفع نیازهای بازار بلغارستان را فراهم کند.

وی گفت: حجم مبادلات بین دو کشور پایین است که امیدواریم حجم این مبادلات در آینده رونق بگیرد و همچنین قابلیت‌های زیادی برای گردشگری برای بالا بردن سطح مبادلات وجود دارد.