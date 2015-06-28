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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان:

استان زنجان ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه گذاری دارد

استان زنجان ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه گذاری دارد

زنجان-رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: باتوجه به اینکه استان زنجان ظرفیت‌های بالای دارد، سرمایه گذاران بلغارستان می‌تواند به‌عنوان یک فرصت این منطقه را موردتوجه خود قراردهد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی، افزود: استان زنجان به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مرکز به غرب و شمال غرب کشور  دارای موقعیت استثنایی است.

وی اظهار داشت: مزیت بزرگی برای هر سرمایه‌گذار و تاجری است که از طریق این استان به کشورهای آسیای میانه و بازار عراق ورود پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، گفت: کشور بلغارستان می‌تواند از قابلیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در استان زنجان استفاده کند.

جمیلی با بیان اینکه بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در استان زنجان قرار دارد افزود:  همچنین استان زنجان در حوزه مس و فولاد و سایز معادن در حال برنامه‌ریزی برای بهره برداری قرار دارد و همچنین زنجان قطب برق کشور بوده و در حال تبدیل شدن به قطب it در ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: بحث صنایع نساجی هم در استان از اولویت‌هایی بالایی برخوردار است.

جمیلی بابیان اینکه زنجان می‌تواند با گیاهان دارویی وارد بازار بلغارستان شود گفت: بلغارستان ازجمله کشورهای مصرف‌کننده گیاهان دارویی است و در حال حاضر بخش اعظم نیازمندی‌های خود را از چین و آمریکا تأمین می‌کند و این در حالی است که ایران به‌ویژه زنجان فعالیت و تولیدات خوب و باسابقه‌ای درزمینه تولید گیاهان دارویی دارد و این امر می‌تواند زمینه صادرات و رفع نیازهای بازار بلغارستان را فراهم کند.

وی گفت: حجم مبادلات بین دو کشور پایین است که امیدواریم حجم این مبادلات در آینده رونق بگیرد و همچنین قابلیت‌های زیادی برای گردشگری برای بالا بردن سطح مبادلات  وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2789529

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