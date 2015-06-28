بخش معدن باید یکی از محورهای اصلی توسعه آذربایجان شرقی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی یکشنبه در نشست خانه توسعه آذربایجان اظهار داشت: آذربایجان شرقی از لحاظ منابع معدنی دارای رتبه نخست کشوری است که با توجه ویژه به این بخش و سرمایه گذاری بر روی آن می توان شاهد توسعه این بخش بود.

وی با اشاره ای به دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور به تبریز گفت: در مجموع، ۳۲ پروژه در جریان این سفر به هیئت دولت ارائه شد که برای تکمیل آن ها ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.

بهبودی ادامه داد: طبق برنامه در سال جاری و سال آینده شاهد بهره برداری از این طرح ها خواهیم بود که البته باید توجه داشته باشیم تمامی این تعهدات بر اساس توانایی دولت بوده و رئیس جمهور هیچ قولی را که امکان عملی شدن آن وجود نداشت به مردم نداده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: این هزینه برای رفع مشکلات نقدینگی و فعال کردن واحد های تولیدی و صنعتی استان اختصاص داده شده است.

وی در خصوص برخی پروژه های مصوب در طول این سفر گفت: طرح تکمیل راه آهن میانه - تبریز، بزرگراه تبریز - اهر، جاده سهند - تبریز، آزادراه هشترود - مراغه، انتقال آب ارس، راه اندازی خط یک مترو و تکمیل خط دو آن بخشی از تعهدات محسوب می شود.

بهوبدی افزود: همچنین آغاز عملیات ساخت آزاد راه تبریز – بازرگان از پروژه های مهمی بود که با حضور رئیس جمهور در استان آغاز شد.