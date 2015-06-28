سوء تفاهم بین من و مجیدی برطرف شد/ واکنش به وضعیت سیدجلال

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از نشست امروز یکشنبه خود با فرزاد مجیدی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مشکلم با مجیدی سوء تفاهمی بود که برطرف شد. من به نیروهای جوان نیاز دارم و از روزی که به استقلال آمدم، برنامه‌ام استفاده از پیشکسوتان جوان بود.

وی با بیان اینکه فرزاد مجیدی بازیکن بزرگی بوده، افزود: می‌دانم فرزاد می‌تواند به ما کمک کند. امروز هم با همدیگر جلسه خوبی داشتیم و سوء تفاهم‌ها از بین رفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد آخرین وضعیت امیرحسین صادقی و رضا عنایتی تاکید کرد: صحبت‌هایم را انجام دادم و اگر امروز نتوانستم با آنها جلسه‌ داشته باشم باید بگویم به خاطر حضور در تمرین تیم و نشست مهم در وزارت ورزش بود.

وی در مورد حضور سیدجلال حسینی در تیم استقلال خاطرنشان کرد: هروقت بصورت رسمی با شما در مورد بازیکنی صحبت کردم و اسم بازیکنی را آوردم، می‌توانید در مورد وضعیت آن سوال کنید. من روز گذشته با هواداران درد و دل می‌کردم اما انگار از صحبت‌های من برداشت مناسبی نشد.

مظلومی با تاکید بر اینکه اعتقاد خاصی به استفاده از نیروهای جوان دارد، گفت: الان کادرفنی استقلال جوان است، نوازی، مجیدی و دیگر اعضای کادرفنی هم جوان هستند.