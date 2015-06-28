اجرای طرح ضیافت الهی در ۲۵۰ امامزاده و بقعه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه مازندران، حجت‌الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: یکی از طرح های بزرگ اداره کل اوقاف در سطح بقاع متبرکه طرح ضیافت‌الهی است که در ایام ماه رمضان برگزار که این طرح در ۲۵۰ امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان در حال اجرا است.



وی با بیان اینکه طرح ضیافت‌الهی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه استان آغاز به‌کار کرد، افزود: با آغاز ماه مبارک رمضان فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران دوچندان شد و مردم با حضور در مراسم‌های طرح ضیافت‌الهی با اوقاف همدل و همزبان شدند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اجرای نیت واقف و برپایی محافل قرآنی را از برنامه‌های طرح ضیافت‌الهی در بقاع متبرکه مجری طرح ضیافت‌الهی دانست و اضافه کرد: مراسم شب احیا در تمامی بقاع متبرکه مجری طرح ضیافت‌الهی برگزار می‌شود.



این مسئول با اشاره به برپایی ۳۰ خیمه معرفت در اماکن مذهبی استان، ادامه داد: خیمه‌های معرفت اوقاف نسبت به دوره و طرح‌های گذشته کیفی‌سازی شد و تاکنون استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان و زائران صورت گرفته است.



علیزاده از برگزاری ۱۷ محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین‌المللی از کشور مصر در مازندران خبر داد و گفت: استاد «احمد شحات احمد لاشین» در ۱۷ مکان مذهبی استان به برگزاری محفل انس با قرآن کریم می‌پردازد و این محافل از روز سه شنبه ۹ تیر ماه برابر با ۱۳ ماه رمضان اغاز و تا یکشنبه ۱۴ تیر ماه (۱۸ رمضان) ادامه دارد.

مدیر کل اوقاف مازندران ادامه داد: این محافل در ۱۳ رمضان در شهرهای بهشهر، گلوگاه و نکا، در ۱۴ رمضان در شهرهای بندپی، سارزی، قائمشهر، ۱۵ رمضان در شهرهای جویبار، آمل و بابل، در ۱۶ رمضان در شهرهای سرخرود محمود آباد و نور، در ۱۷ ماه رمضان در شهرهای عباس آباد، رامسر و تنکابن و در ۱۸ رمضان در شهرهای نوشهر و ساری برگزار می شود.

حجت الاسلام علیزاده ادامه داد: در این محافل از تلاوت قاریان، حافظان، گروه های همخوانی قرآن و مدیحه سرایی استفاده خواهد شد و برنامه های متنوع قرآنی شامل مسابقات قرآنی و ... اجرا می شود.

وی با بیان اینکه محفل انس با قرآن کریم به صورت متمرکز استانی آخرین محفلی است که در بقعه امامزاده عباس(ع) ساری برگزار می‌شود، بیان کرد: با برگزاری محافل قرآنی عطر و بوی کلام خداوند در جامعه جاری می‌شود.

مدیر کل اوقاف مازندران در پایان افزود: اطلاع رسانی از طریق ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانها انجام و از عموم مردم ولایی و قرآنی استان مازندران برای حضور در این محافل قرآنی برای استماع و فیض بردن از کلام وحی الهی دعوت بعمل می آوریم.